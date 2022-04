Hrubého, ne čistého. Ministr Jurečka koriguje kritéria jednorázového příspěvku na dítě

Jednorázový příspěvek na dítě se bude vyplácet na základě hrubého příjmu. Minitr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) opravil svůj výrok z tiskové konference v polovině týdne, kdy řekl, že na příspěvek dosáhnou domácnosti s ročním příjmem „pod milion korun čistého“. Jeho výrok už ráno korigoval i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Výsledkem je, že na příspěvek takto dosáhne méně rodin. Praha 15:42 30. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka na sjezdu KDU-ČSL | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejichž příjem je do jednoho milionu korun hrubého. Na tiskové konferenci jsem sdělil nepřesnost, za kterou se omlouvám. Nechci se vymlouvat, v poznámkách jsem měl i jiné varianty, které se odvíjely od čistého příjmu a přehlédl jsem se. Děkuji za pochopení,“ omluvil se po poledni na sociální síti Twitter ministr Marian Jurečka.

Na vyplacení jednorázového příspěvku se shodla vláda v polovině týdne. Ve středu pak oznámila, že domácnosti s příjmem do milionu korun ročně dostanou pět tisíc korun na každé dítě.

Tehdy právě ministr práce a sociálních věcí Jurečka doplnil, že příspěvek bude záviset na výši čistého příjmu.

Méně rodin

Jak ale ráno potvrdil serveru Seznam Zprávy ministr financí Zbyněk Stanjura, do zákona půjde strop milionu korun hrubého.

„Ve 4. čtvrtletí 2021 byla průměrná mzda 40 135 korun, v 1. čtvrtletí 2022 může být i více než 41 500 korun, takže 83 tisíc hrubého jsou dvě průměrné mzdy, celkem tedy příjem 1 milion korun hrubého ročně. Návrh zákona bude obsahovat jeden milion hrubého,“ odepsal serveru Stanjura.

Znamená to, že na příspěvek ve výsledku dosáhne méně lidí. Kabinet Petra Fialy (ODS) přesto mluví o přípravě „opatření, která pocítí všechny rodiny, na které dopadá v souvislosti s Putinovou válkou na Ukrajině zvyšování cen,“ jak vysvětlil premiér.

Příspěvek na dítě by mohla podle nynějších informací získat například rodina, kde jeden z rodičů je na rodičovské s částkou 12 000 korun měsíčně a druhý vydělává 71 000 korun hrubého.

Jak by mohla dávka přesně vypadat, kdo by ji vyplácel, zda a jak by se o ni žádalo a co by se dokládalo, není zatím jasné. Pravidla má upravit návrh zákona, který připraví ministerstvo práce.

Kritici: Podpora je příliš plošná

Jurečka po jednání vlády zmínil, že by se podpora měla vyřizovat „co nejvíc digitálně“ a že by ji mohlo získat asi 2,1 milionu dětí do 18 let. Podle údajů statistického úřadu je to celkový počet dětí a mladých v tomto věku v Česku. Výdaje by tak činily 10,5 miliardy korun. Dávky vyřizují úřady práce. Nyní čelí náporu, tvoří se u nich fronty a vyřizovací proces se prodlužuje.

Premiér Petr Fiala (ODS) i ministři opakovaně uvedli, že vládní kroky proti zdražování energií, potravin a dalšího zboží mají být adresné a cílené na potřebné, ne plošné. Bránit to podle členů vlády má také dalšímu roztáčení inflační spirály. Navrhovaný příspěvek sklidil kritiku odborů i některých ekonomů a expertů na sociální problematiku. Podle nich je příliš plošný a podporu získají také rodiny, které obtížnou situaci zvládají samy.

Mimořádný příspěvek 5000 korun vyplatila v době covidové epidemie tehdejší Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů důchodcům. Rozhodla o tom krátce před volbami. Politici nynějších vládních stran, kteří byli tehdy v opozici, to kritizovali. Mluvili o předvolebním uplácení voličů. Podle plánu by se příspěvek rodinám měl vyplatit nejpozději do konce srpna, tedy zhruba měsíc před letošními komunálními volbami.