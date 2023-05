‚S odbory jsem připraven jednat,‘ ubezpečuje Jurečka. K vyhlášení generální stávky ale důvod nevidí

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) nevidí racionální důvody pro generální stávku. S odboráři je připraven diskutovat během prázdnin o případných drobných změnách pro druhé čtení konsolidačního balíčku v Poslanecké sněmovně. Novinářům to řekl v reakci na slova zástupců Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) o tom, že odbory jsou připraveny k celorepublikovému protestu. Praha 16:46 30. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vicepremiér Marian Jurečka nevidí vzhledem k nízké nezaměstnanost a růstu mezd důvod ke generální stávce | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jednotlivé odborové svazy a organizace budou nejspíš pořádat své protestní akce na konci června, kdy se očekává otevření debaty o balíčku ve Sněmovně.

„Platí, že pokud chtějí jednat, jsem připraven s nimi za stůl zasednout,“ řekl Jurečka na adresu odborů. Svolání celé tripartity, tedy jednání zaměstnavatelů, odborů a zástupců vlády ve Strakově akademii, je ale na rozhodnutí premiéra, doplnil. Důvody pro generální stávku vicepremiér nevidí vzhledem k nízké nezaměstnanosti a růstu mezd.

Nejnižší nezaměstnanost, kdo může pracovat práci najde, mzdy rostou, vláda dělá opatření, aby i v budoucnu byly udržitelné veřejné finance a dobrá životní úroveň jak seniorů, tak dalších skupin společnosti.



Pro stávku nevidím žádné racionální důvody, ale jsem připraven jednat. — Marian Jurečka (@MJureka) May 30, 2023

Odboráři z Českomoravské konfederace odborových svazů v úterý zřídili celostátní stávkový výbor. Konfederace také požádá o svolání mimořádného jednání tripartity kvůli vládním návrhům.

Podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly by se zasedání členů vlády, odborářů a zaměstnavatelů mělo uskutečnit ještě do konce června. Předáci vyzvali kabinet znovu k jednání.

„Není uspokojující sednout si do jedné místnosti, to nepřinese žádnou kvalitu. Kvalita je směr jednání. Že se budou hledat společná, třeba i jiná řešení, která by pomohla, uklidnila situaci,“ uvedl Středula.

Konzervovat daně a obnovit EET

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270 000 členů. Odboráři vyzvali kabinet k jednání. Kritizovali ho za to, že s nimi o záměrech předem nedebatoval a na zaslání připomínek k novelám téměř šesti desítek zákonů dal jen pět pracovních dnů.

Předáci nesouhlasí se změnami DPH, snížením sumy na platy či obnovením nemocenského pojištění pro zaměstnance. Navrhují svých 12 kroků k ozdravení rozpočtu. Mezi nimi je zrušení daňových změn z posledních let či obnovení EET.

Stávkový výbor tvoří předáci a předačky 12 svazů, vedení centrály a pracovníci technické podpory.