Konec podvodů s dávkami, jak tvrdí Jurečka? ‚V Česku jdou zneužít jen velmi složitě,‘ oponuje socioložka

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) vyvolal vlnu nesouhlasných reakcí koaličních partnerů svým příspěvkem na sociálních sítích, kde vedle nápisu Konec zneužívání dávek! zveřejnil fotografii Roma s plechovkou piva v ruce. Jurečka se hájí, že chtěl upozornit na zjednodušení sociálních dávek a vymezoval se vůči konkrétnímu člověku, ne etnické skupině. Hostkou vysílání Českého rozhlasu Plus k tomu byla socioložka Linda Sokačová. Rozhovor Praha 10:54 3. srpna 2023

Poukazování na zneužívání sociálních dávek je téměř evergreenem české politiky. Ale co to konkrétně znamená? Protože mezi dávky patří třeba porodné – a tento příspěvek se dá jen těžko zneužít. Dítě se buď narodí, nebo nenarodí…

Většinu českých sociálních dávek je velmi složité zneužít v nejužším slova smyslu, tedy že si vymyslíte určitou situaci. A to proto, že jsou vázané ke konkrétním životním událostem. Jde například o narození dítěte, týká se to nejen porodného, ale i rodičovského příspěvku. Nebo se to týká zhoršené ekonomické situace.

Navíc tyto situace musíte poměrně těžkým a administrativně náročným způsobem dokládat různými dokumenty. Takže zneužít dávku v tomto smyslu je velmi složité.

Odborníci samozřejmě vědí, že dávky lze případně zneužít i tím, že například podhodnotíte svoji situaci nebo ještě nějak zhoršíte. A potom můžete dostat vyšší dávku.

Nicméně z různých analýz, které byly realizovány akademickými a výzkumnými pracovišti, vyplývá, že zneužívání je na hladině několika procent.

To znamená, že to není tak zásadní otázka třeba pro státní rozpočet? Ví se z analýz, o kolik peněz státní rozpočet zneužíváním sociálních dávek přichází?

Úplně podrobná čísla nemáme. Jsou to odhady na úrovni procent. U některých dávek to není ani možné.

Asi největší odhady, kde by mohly teoreticky finance unikat, může být podpora v nezaměstnanosti nebo u nemocenské. U některých lidí může docházet k tomu, že pracují, i když deklarují, že k tomu nedochází. Ale tam je to podle výzkumu Masarykovy demokratické akademie na úrovni zhruba půl procenta všech sociálních výdajů.

Dezinformace o dávkách

Četl jsem odhad Ondřeje Lánského, který říkal, že to mohou být maximálně stamiliony korun. V kontextu státního rozpočtu jsou to poměrně mizivé částky. Na druhou stranu, podle průzkumu agentur STEM a ppm factum, většina lidí v Česku je přesvědčena o tom, že žadatelé o sociální dávky hmotné nouzi nejsou příliš dobře prověřováni. Čím si tuto atmosféru vysvětlujete?

Je to situace, která vznikla dlouhodobou diskuzí i na úrovni politické reprezentace, kde se stále hovoří spíše o tématu zneužívání dávek. Veřejným prostorem létají různé dezinformace, které se týkají toho, jakých částek můžou sociální dávky dosahovat.

Často jsou to desetitisíce korun, ale v realitě lidé velmi málo dostávají takhle vysoké částky. Realita je taková, že většina lidí, která pobírá sociální dávky a je v hmotné nouzi, tak nedosahuje ani mediánových příjmů. Jejich situace opravdu není dobrá.

Se sociálními dávkami máme spíš jiný problém – že je lidé nečerpají tak, jak by mohli. Minimum lidí, kteří mají nárok, dávky čerpají. Bohužel to potom velmi zhoršuje jejich situaci. Můžou přicházet o bydlení, dostávat se do velmi špatného zdravotního stavu a tak dále.

Marian Jurečka ve zmiňovaném příspěvku právě nabízí kromě biče i cukr. Chce sdružit čtyři dávky do jedné a omezit administrativu. Mohlo by to vést k tomu, aby se k pomoci dostala i ta část lidí, kteří dnes o pomoc nežádají a mají na ni nárok?

Pokud se to dobře nastaví, tak určitě. Snížení administrativy samozřejmě znamená i koncipovat dávky tak, aby byly méně kontrolované a podobně. Uvidíme, jak bude návrh vypadat, ale v tomto směru jsou aktivity pana Jurečky určitě dobré.

A jak by se podle vás měl tuzemský sociální systém reformovat?

Hlavní by měl být ten přístup, aby se pomáhalo lidem dostat se z náročnější životní situace. A nikoli přemýšlet o tom hned od začátku tak, že zneužívají sociální dávky. Jenom tak se situace zlepší. Důvěřovat a chtít jim pomoct.