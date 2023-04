Místo mimořádné valorizace příspěvek. Zpřísní se i podmínky předčasné penze, uvedl ministr Jurečka

Penze se budou podle návrhu změn, které v pondělí představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), řádně valorizovat ke každému 1. lednu, plně o inflaci a jednu třetinu růstu reálných mezd. Mimořádné valorizace, díky nimž rostly důchody v uplynulých měsících, nahradí příspěvek k důchodu, který se k důchodu bude připočítávat automaticky. Praha 14:39 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Jurečka chce také zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jurečka v pondělí na tiskové konferenci potvrdil i zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Dříve do penze budou moct lidé tři, nikoli pět let před řádným termínem, jak je to doposud. Výše penze se také bude víc krátit.

Po připomínkovém řízení a jednání v rámci pětikoalice plánuje ministr práce návrh doplnit i o povinnost, aby byl žadatel o předčasnou penzi do systému pojištění zapojen alespoň 40 let. O prosazení změn ve Sněmovně jedná Jurečka také s opozicí.

Kroky podle Jurečky vyžaduje dlouhodobost a udržitelnost důchodového systému. Kdyby měl fungovat v současné podobě, mohl by důchodový deficit za několik desetiletí činit přes pět procent hrubého domácího produktu, což představuje 300 miliard ročně, uvedl. Změny v celém důchodovém systému představí vláda v květnu.