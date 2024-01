Byla to poslední kapka, ryba smrdí od hlavy, říká Bělobrádek k rozhodování o Jurečkovu večírku

Lidovci budou v pátek rozhodovat o přesunu volebního sjezdu na bližší termín. Změnu chce část regionálních organizací, které kritizují šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečku kvůli večírku a jeho komunikaci. „Byla to poslední kapka, která souvisí s dlouhodobou situací ve straně, v prezentaci navenek a jaké máme dlouhodobé preference,“ řekl pro Radiožurnál exšéf lidovců Pavel Bělobrádek. „Ryba smrdí od hlavy. Záleží, jak k celé situaci přistupuje předseda.“ Rozhovor Praha 8:11 26. 1. 2024 (Aktualizováno: 8:38 26. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Bělobrádek | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Pane poslanče, s jakým postojem půjdete na páteční konferenci? Posunout, nebo nechat původní říjnový termín?

Obě varianty mají své výhody. Já osobně jsem spíš pro pozdější termín. Na druhou stranu bude hodně záležet na tom, s čím na celostátní konferenci přijde předseda. Myslím, že hodně lidí se podle toho bude rozhodovat.

Jak vnímáte současné vedení strany a kauzu kolem předsedy Mariana Jurečky?

Celá kauza není podle mě ani tak závažná, co se týká vnitřního chodu strany, ale byla to poslední kapka, kdy i tím, jak k tomu bylo přistoupeno, nešlo o ten vlastní akt, ale o komunikaci a následné postoje, ať vůči straně, tak vůči veřejnosti.

Byla to poslední kapka, která spíše souvisí s dlouhodobou situací jak ve straně, tak v tom, jak jsme prezentováni navenek, a hlavně jaké máme dlouhodobé preference, protože nejde o výkyvy, je potřeba vždycky sledovat dlouhodobý trend. A ten není dobrý.

Co by bylo potřeba podle vás, aby se ten trend zlepšil?

Byl jsem 8,5 let předsedou a jsem přesvědčen, že ryba smrdí od hlavy. To znamená, jak k celé situaci přistupuje předseda. A samozřejmě za to nese odpovědnost i celé předsednictvo strany. Takže je to otázka, jestli situace, která se teď trochu akcelerovala, by se měla řešit už na jaře, jak bylo původně plánováno, nebo v podzimním termínu, který teď máme schválen.

Jurečka jako předseda?

Bude dnes širší vedení strany řešit nejenom posun termínu, ale i samotné setrvání Jurečky na pozici předsedy, popřípadě ve funkci ministra práce a sociálních věcí?

Jsem přesvědčen, že ano, že celá debata bude trochu širší. Ten problém je skutečně velký. A co se týká těch, řekl bych, kontroverzí, které byly logicky kolem večírku, tak to je skutečně spíš ta pověstná poslední kapka než ten vlastní důvod, proč se svolává mimořádná celostátní konference, což je nejvyšší orgán mezi sjezdy.

Těch skoro 80 lidí se určitě bude bavit o širších souvislostech. Jestli nám lidé rozumí, jakou děláme politiku, jestli nám lidé důvěřují, jestli se s námi ztotožňuji a jestli zastupujeme jejich zájmy, protože to úzce souvisí s preferencemi.

Říkal jste, že vám ani tak nevadil večírek samotný, jako Jurečkova komunikace ohledně něj. Můžete to upřesnit?

Všichni jsme viděli, že se do té situace, když ji vysvětloval, trošku zamotal. Samozřejmě není vždycky úplně důležité, co se stane, ale důležité je, co mediálně vyzní pro preference, pro důvěru občanů.

To znamená, pokud tu situaci nevysvětlíte dobře nebo k tomu nepřistoupíte správně... Každý může udělat chybu. Já jsem jich také udělal mnoho. V tomto směru je potom důležitější, jak to prezentujete, jak k tomu přistoupíte a jakou osobní zodpovědnost z toho vyvodíte.

Ministr zemědělství Marek Výborný nevyloučil, že by znovu kandidoval na předsedu KDU-ČSL. Už dříve kandidaturu na předsedu připustil i ministr životního prostředí Petr Hladík. Podpořil byste některého z nich?

Myslím, že to je ještě předčasné. Musíme počkat, jak dopadne celostátní konference. Nicméně letos volební sjezd máme, a tak uvidíme, jestli se objeví někteří další kandidáti. Nejsou všichni jasní a teoreticky ještě přímo na sjezdu může někdo kandidaturu ohlásit. Proto je to podle mě nyní předčasné.

Samozřejmě svoji výhodu vždycky má, pokud je předseda členem vlády, pokud je předseda v Poslanecké sněmovně. Ale zažili jsme situace, kdy předsedou strany byl senátor a v jiných stranách jsme i zažili, že to bylo třeba europoslanec. Takže i to je možné.

