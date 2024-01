Lhal, je nedůvěryhodný politik. Pachuť papalášství a zklamání, říká politolog k Jurečkově kauze večírek

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL bude v úterý vysvětlovat spolustraníkům i koaličním partnerům vánoční večírek v době tragické střelby na filozofické fakultě. Kritici mu vyčítají nejen to, že ho včas neukončil, ale hlavně jeho pozdější komunikaci. Ministra ostře kritizuje i politolog Lukáš Valeš: „Ministr lhal. Stal se nedůvěryhodným politikem.“ Podle něj se ale lidovcům do výměny Jurečky nechce. Rozhovor Praha 10:31 9. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ve volebním štábu stany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Marian Jurečka se za celou tu situaci už omluvil a řekl, že ji špatně vyhodnotil. Změnu ve vládě nechystá ani premiér Petr Fiala z ODS. Jak velký problém je Jurečkova kauza pro celou koalici?

Je to symbolický problém a myslím, že docela velký. I když bohužel těch kauz přibývá, tak tato se opravdu vymyká hned v několika bodech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jurečka se stal nedůvěryhodným politikem, pro vládu bude přítěží, myslí si politolog Lukáš Valeš

Kdyby pan Jurečka v uvozovkách jenom večírek neukončil, když měl, omluvil se a zaslal třeba peníze na konto pozůstalým, tak by se ještě celkem nic moc nestalo. Bylo by to smutné, ale šlo by o nedostatek empatie a politické prozíravosti. Ale možná nejhorší na tom případu je, že pan ministr evidentně lhal. Médiím neříkal pravdu, mlžil a stal se nedůvěryhodným politikem. A takového člověka asi my daňoví poplatníci v české vládě nechceme.

Bohužel, zdá se, že pan premiér mu vyjádřil plnou podporu, a obávám se, že mu vyjádří podporu i vedení KDU-ČSL, takže z toho nic nebude. Ale pro české občany je tam hluboká pachuť jakéhosi papalášství, jakéhosi hlubokého zklamání, protože tato koalice slibovala novou politickou kulturu a toto je spíš kultura před rokem 1989.

Vicepremiér Jurečka tvrdí, že se o střelbě nedozvěděl včas, že textovou zprávu z Úřadu vlády o tragické události dostal prý sice po páté odpoledne, ale přečetl si ji až v půl sedmé večer. Členové celostátního výboru lidovců, které Radiožurnál oslovil, v podstatě potvrzují to, co říkáte vy, že odchod Jurečky nepožadují. Ani sám Jurečka své straně rezignaci nenavrhne. Můžete nám zkusit shrnout, jak si myslíte, že to na tom koaličním jednání i na širším vedení lidovců dopadne? Může se postavit někdo Marianu Jurečkovi, nebo ne?

Upozornil bych, že víme, že pan Jurečka dostal několik SMS, minimálně čtyři. První mu měla přistát podle informací médií už v 15.20. Věděl o tom, dokonce o tom na večírku hovořil. Máme svědectví minimálně jednoho spolupracovníka, který na tom večírku byl a který řekl, že o tom už ve čtyři hodiny hovořili. Čili žádná pátá, nebo jak říká pan Jurečka až v půl sedmé, že se o tom dozvěděl.

A co se týče jednání KDU-ČSL, pro ni by v současné době bylo přepřahat ministra mimořádně složité a nevýhodné, protože už by to byl třetí ministr. Takže by z té původním nominace lidovců nikdo nezbyl. A navíc jde o předsedu strany, což je vždycky velmi citlivé. Myslím, že lidovcům se do toho nebude chtít a použijí metodou, která je v českých luzích a hájích osvědčená. To znamená zamést to pod koberec. A vymlčet to.

Jurečka udělal chybu, když mlžil. Kdyby se za večírek hned omluvil, neřešilo by se to, míní Dolejší Číst článek

Asi nejen lidovcům, protože třeba předseda koaličních Pirátů Ivan Bartoš nepovažuje postup a komunikací Jurečky za správné, ovšem výměna na postu ministra práce a sociální věci by podle něj zpozdila a zkomplikovala řadu rozpracovaných věcí, včetně důchodové reformy. Mohu vás poprosit o stručnou reakci?

Je to samozřejmě nesmysl a velmi mě mrzí, kam se Piráti posunuli. Kdeže jsou ty doby, kdy volali: „Pusťte nás na ně“. A kdy požadovali opravdu velice přísnou morálku u politiků.

Toto je nesmysl, protože pokud aparát ministerstva běží, jak má, tak je téměř jedno, jaký ministr tam je. Ale důležitý je ten aparát, který připravuje všechny podklady, má politické náměstky, takže toto je naprosto lichá výmluva.

Prostě se jim do změny nechce. Já tomu na jedné straně rozumím, ale pro vládu je to velká přítěž. A preference vládních stran půjdou zase dolů.