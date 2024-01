Jurečka má kvůli večírku rezignovat, myslí si podle průzkumu více než polovina Čechů

Celostátní konference KDU-ČSL v pátek rozhodne, zda neuspíší volební sjezd strany. Původně měl být na podzim. Důvodem je mimo jiné kritika, která se ozývá z některých regionů. I kvůli vánočnímu večírku na ministerstvu práce a sociálních věcí, který ministr a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka neukončil po informacích o tragické střelbě na filozofické fakultě. Agentura Median v této souvislosti provedla pro Český rozhlas bleskový průzkum veřejného mínění. Bleskový průzkum Praha 6:56 23. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Víc než polovina dotázaných, konkrétně 56 procent se domnívá, že by měl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka rezignovat. Právě kvůli tomu, že večírek neukončil, a následně o něm mlžil.

Víc než třetina respondentů si myslí opak, že by ministr z vlády odcházet neměl. A sedm procent neví. Podle Ivana Cukera z agentury Median se názory liší podle toho, jakou stranu dotázaní volili v posledních sněmovních volbách.

„Odstoupení ministra Jurečky si přeje přibližně čtvrtina voličů koalice SPOLU, ale více než 80 procent voličů hnutí ANO. V případě koalice Pirátů a STAN je to necelá polovina těch, kteří říkají, že by měl ministr Jurečka odstoupit, konkrétně 46 procent. Zatímco u voličů SPD je to 79 procent,“ upřesňuje Cuker.

Podle některých respondentů by měl vyvodit Jurečka důsledky i obecně pro své další politické působení.

„Že by měl rezignovat na post poslance, si myslí necelá třetina, 30 procent dotázaných. A stejné množství respondentů říká, že by měl rezignovat na post předsedy KDU-ČSL. Že by měl úplně odejít z veřejného života, si myslí přibližně pětina dotázaných,“ doplňuje Cuker.

Průzkumu agentury Median se účastnilo 1014 respondentů starších 18 let. Konal se 11. a 12. ledna. Radiožurnál se pokoušel získat k výsledkům průzkumu i k chystanému pátečnímu jednání lidovců ministrovu reakci, ale bez úspěchu.

Omluva nestačí

Ke svolání páteční celostátní konference vyzval předsednictvo lidovců moravskoslezský krajský výbor. Co nejrychleji svolat celostátní volební sjezd strany ale žádá i českobudějovická KDU-ČSL.

Lidovci z Českých Budějovic chtějí, aby Jurečka skončil ve funkci předsedy strany. Omluva za komunikaci i za to, že večírek na ministerstvu včas neukončil, jim nestačí.

„Svolání mimořádného sjezdu by mohlo vést k diskusi, která povede k odvolání předsedy. Myslím, že v tento okamžik není schopen sebereflexe, která by dokázala i pro něj osobnostně vyvodit správné závěry z jeho chování po střelbě na filozofické fakultě,“ řekl před časem šéf okresního výboru Milan Třebín. Jurečka v reakci na to řekl, že okresní výbor má na takový krok právo.

Začátkem ledna se kvůli Jurečkovi sešlo širší vedení strany. To ho ale podpořilo. Celostátní výbor lidovců se zároveň omluvil lidem, kterých se tragédie na univerzitě přímo dotkla. Vedení lidovců podle jeho místopředsedy Jana Bartoška také uznalo, že Jurečka udělal chybu, když večírek nerozpustil, a o situaci špatně komunikoval.

„Celostátní výbor KDU-ČSL vyjadřuje pochopení pro negativní reakce těch, kterých se tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy osobně dotkly. A omlouvá se za necitlivý kontext všech okolností daného setkání,“ uvedl Bartošek.

Že udělal chybu, přiznal i sám Jurečka: „Znovu jasně říkám, že se omlouvám za to, že jsem 21. prosince špatně vyhodnotil ta rozhodnutí. Zároveň jsem také udělal chyby v komunikaci vůči médiím a veřejnosti. Za to se opět omlouvám.“

Pro Jurečkovo setrvání ve funkcích hlasovalo 25 ze 30 přítomných členů širšího vedení strany.