Starosta Mariánských Lázní k epidemii: Je potřeba zvýšit dozor v nemocnici, pro obyvatele se nic nemění

Starosta Martin Kalina doufá, že nemocnice v Mariánských Lázních vydrží, než vláda schválí pomoc armády. O tu požádal Karlovarský kraj v souvislosti se šířením koronaviru mezi pacienty a personálem v tamní nemocnici. Ta momentálně eviduje 42 nakažených, celkem jich je ve městě 51. Pirátský politik ve vysílání Radiožurnálu řekl, že průběh nemoci je u všech pacientů mírný. Mariánské Lázně 16:30 27. dubna 2020

Karlovarský kraj chce požádat Armádu České republiky o pomoc se zvládnutím nákazy koronavirem mezi pacienty a zaměstnanci Nemocnice Mariánské Lázně, kde jsou i lůžka následné péče.

Konkrétně na Chebsku se v posledních dnech rychle zvyšuje počet nakažených. Jen v Mariánských Lázních za poslední týden stoupl z devíti případů na 51. Karlovarský kraj má kvůli Chebsku druhý největší počet nakažených na 100 000 obyvatel. Zařadil se tak hned za Prahu.

Aby bylo možné vyslat vojáky do zdravotnického zařízení, bude třeba změnit vládní usnesení. To podle vicepremiéra Jana Hamáčka z ČSSD vláda projedná ve středu. Jan Hamáček řekl, že v žádném případě nechce, aby se věc zdržovala. Nicméně mandát zatím umožňuje nasadit vojáky pouze v sociálních zařízeních. Co byste od Armády České republiky potřebovali? A jak akutní je ta potřeba? Vydrží až do konce týdne, když se o tom bude jednat ve středu?

Vzhledem k tomu, že ve středu dojde k jednání, momentálně ani jiná další možnost není. Pro náš dům s pečovatelskou službou pomoc nepotřebujeme a nemocnice není braná jako sociální zařízení. Musí tedy vyčkat na rozhodnutí vlády České republiky. Pevně doufám, že nemocnice do té doby vydrží. Mám indicie, že ačkoli nakažených je tam poměrně dost, průběh nemoci je u všech zatím velmi mírný.

Starosta Mariánských Lázní Martin Kalina | Foto: Zdeněk Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Na to se právě pane starosto ptám. Na tu akutní potřebu v Nemocnici Mariánské Lázně, protože Jan Hamáček řekl, že chce záležitost projednat v pondělí ve vládě, ve středu se tím bude zabývat na plenárním jednání krizový štáb. Takže vydrží ta situace do doby, než by případně mohlo dojít na změnu vládního usnesení?

Doufám, že ano. V případě, že by nemocnice operativně potřebovala nějakou pomoc, jsme samozřejmě připraveni my jako samospráva, ale předpokládám, že i kraj.

Pro nás jako pro samosprávu je poměrně obtížně řešitelné vypomoci nějak mariánskolázeňské nemocnici po personální stránce. Tam vidím spíš jako možnou pomoc kraje a případné přesměrování zdravotnického personálu z některých méně zasažených nemocnic, které jsou ve správě kraje.

Jako město máme pouze požadavek na zajištění ubytování právě pro případné zaměstnance od Armády České republiky, anebo i pro některé ze zaměstnanců samotné nemocnice. Ten jsme již splnili a jsme připraveni ubytování poskytnout.

Už jste zjistili příčinu nárůstu výskytu nákazy v nemocnici? Jak se tam virus rozšířil? A říkal jste konkrétní číslo. Kolik pacientů a zdravotníků je tam nakaženo?

Momentálně je tam evidovaných 42 lidí pozitivních na koronavirus. Z toho 33 jsou pacienti a zbytek, tedy devět, jsou zaměstnanci. Jaký byl prvotní impulz nebo kdo byl prvním, to netuším, nemám tyto informace od krajské hygienické stanice. Trasování je v tomto směru poměrně obtížné. Inkubační doba u jednotlivých symptomů se také liší a je těžké odhadnout, kdo přišel do styku s nemocí jako první.

To znamená že epicentrem je v Mariánských Lázních pouze nemocnice a mimo už jsou to pouze jednotky případů?

Je to tak. Dohromady ke včerejšímu (nedělnímu) večeru evidujeme v Mariánských Lázních celkem 51 nakažených, z toho 42 je v nemocnici. Zbytek dohromady čítá devět lidí, což není žádná změna oproti minulému týdnu. Ten nárůst je opravdu v nemocnici. Jakkoli je ta situace nepříjemná a je potřeba teď v nemocnici zvýšit dozor, tak pro běžné obyvatele města se tím pádem nic výrazně nezmění.

Může tedy v tomto ohledu dělat město nějaká opatření? A je jich záhodno?

My jsme už celou řadu opatření přijali. Ať už se jedná o rozvoz potravin nebo léků těm nejrizikovějším skupinám. Ale například jsme také v minulých týdnech mezi občany města rozdali přes 8000 látkových roušek, přičemž to celé platilo město.

Provádíme pravidelně dezinfekce prostor městské hromadné dopravy a náš technický servis také provádí dezinfekci veřejných prostor. Převážně zastávek městské hromadné dopravy, všech zábradlí a laviček. Takže ta opatření v Mariánských Lázních přijata jsou. V souvislosti s nemocnicí nevidím důvod zvyšovat tato opatření v rámci zbytku města.

Jaká je situace lázeňského provozu. Vláda v rámci uvolnění opatření umožnila lázním za určitých podmínek přijímat klienty. Je to v Mariánských Lázních, které teď bojují jakkoli na jednom místě s větším výskytem nakažených koronavirem, na pořadu dne?

Prozatím se jedná opravdu jenom o ‚křížkaře‘. A nevyplatí se otevřít celý hotel kvůli několika potencionálním hostům. Všichni upírají zrak k příštímu měsíci. Myslím že 25. května by mělo dojít k možnosti otevřít hotely. Spíše všechno směřuje k tomuto datu. Nemám indicie o tom, že by hotely v Mariánských Lázních na základě uvolnění o možnosti ubytovat lázeňské pacienty hromadně otevíraly svá zařízení.