Mariánský sloup očistil muž, který smyl vloni graffiti z Karlova mostu. Pachateli hrozí dva roky vězení

„Čin je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a poškození cizí věci, za což hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Škoda byla předběžně stanovena na 15 tisíc korun. Jako motiv 57letý podezřelý uvedl, že nesouhlasí se znovuobnovením sloupu,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Požár podle akademického sochaře Petra Váni, který je autorem podoby mariánského sloupu, stavbu nijak výrazně nepoškodil. „Je to zvláštní přístup, že se nějaký člověk rozhodne zapálit kamennou stavbu, aby ji asi očoudil. Dost dobře tomu nerozumím,“ řekl.

Sloup podle něj očistili hned v neděli. Podílel se na tom i Miloslav Černý, který v minulosti umyl Karlův most od graffiti. „Požádal jsem pana Černého, který na to má techniku. Krásně to umyl. Mimo čištění se tomu kamenu nic nestane. Je to pevný materiál. Očistilo se to a není tam nic znát,“ popsal Váňa.

Náklady na očištění činily zhruba 6000 korun. „Pan Černý říkal, že by dané očištění daroval, nebo ho uhradí Společnost pro obnovu mariánského sloupu,“ upřesnil.

Společnost danou částku nebude pravděpodobně vymáhat po pachateli. „Myslím, že to opravdu nebudeme vymáhat a zaplatíme to ze svých prostředků,“ dodal mluvčí Společnosti pro obnovu mariánského sloupu Karel Kavička.

Sloup podle Váni nyní neplánují lépe zabezpečit, do budoucna by ale stavbu mohl chránit takzvaný antigraffiti nátěr. „Ohrada je standardně postavená, vyhovuje stavebnímu zabezpečení každé stavby takového typu. Nevím, jestli to můžeme lépe zabezpečit. Každopádně přemýšlíme o tom, že by sloup byl potom ošetřen prostředky proti znečištění,“ uvedl sochař.

Stavba mariánského sloupu má skončit do 15. srpna. „Po dokončení bude plot sundán a mariánský sloup bude žít jako každá jiná památka v Praze, kdy lidé budou moct přijít až k ní,“ uzavřel Váňa.

Sedmapadesátiletý muž přelezl v neděli zátarasy a rozdělal u sloupu oheň, jak ukazuje video zveřejněné na sociálních sítích. Hned poté si šel sednout na lavičku u sochy Jana Husa, kde vyčkal na příjezd policie.

„Počínání muže si všiml operátor kamerového systému. Oheň hlídka uhasila vodou z lahve, kterou měla ve služebním vozidle,“ uvedli již dříve strážníci městské policie na svém facebooku.

Mariánský sloup se na Staroměstské náměstí vrátil začátkem června. V roce 1918 stavbu na protest proti končící habsburské monarchii strhl dav. Sochař Váňa na replice pracoval 23 let.

Někteří Pražané ale proti sloupu, který mimo jiné považují za symbol habsburské nadvlády, protestují. Vznikly proti němu i petice.