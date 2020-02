Za staveniště pro Mariánský sloup zaplatí spolek milion. Někteří pražští zastupitelé částku kritizují

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze zaplatí při jeho výstavbě městské firmě Technická správa komunikací víc než milion korun. Peníze uhradí za zábor pozemku pro staveniště. Vyplývá to ze smlouvy, kterou má ČTK k dispozici. Někteří pražští zastupitelé kritizují to, že pozemek nebyl společnosti zapůjčen zdarma. Stavba začala 17. února a trvat má do poloviny září. Po dokončení se sloup stane majetkem města. Praha 12:53 23. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Staroměstském náměstí se začalo s výkopovými pracemi pro zasazení Mariánského sloupu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Společnost má pro staveniště pronajatý pozemek o rozloze 289 metrů čtverečních. Nájem má sjednaný na dobu určitou, a to do 15. září. Přerušen bude pouze od konce března do druhé poloviny dubna kvůli velikonočním trhům, které se budou na náměstí konat.

Poplatek za zábor bude uhrazen po částech, a to v první splátce 202 300 korun a dvakrát po 421 840 korunách. První splátku už společnost uhradila. Na další bude podle informací ČTK sbírat peníze od podporovatelů výstavby sloupu.

Kritika z řad zastupitelů

Postup v neděli kritizovali zastupitelé Patrik Nacher (za ANO) a Jan Wolf (KDU-ČSL). Nacher jej označil na svém facebookovém profilu za skandální.

„Jakkoliv jsem se v hlasování na zastupitelstvu (o umístění repliky původního sloupu) zdržel, respektuji, jak většina rozhodla. Pro mě nepochopitelně ovšem TSK, zřejmě po dohodě s primátorem (Zdeňkem Hřibem, Piráti), pochybuji, že jde o její autonomní rozhodnutí, neposkytla na nutný zábor smlouvu výpůjční (zdarma), nýbrž smlouvu nájemní,“ napsal Nacher. Wolf řekl, že jde navíc o cenu obvyklou pro komerční akce.

Primátor Hřib Nacherovy výroky odmítl. „Ohrazuji se proti nepravdivým tvrzením pana poslance Nachera, že v tomto ohledu jsem TSK nějak úkoloval. Má na mě telefon, takže si to mohl ověřit před tím, než začal šířit fake news na sociálních sítích,“ reagoval primátor na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Podle svých slov předpokládá, že šlo o standardní poskytnutí záboru, který podle něj navíc fakticky nastal ještě před podpisem smlouvy. „Předpokládám, že i tato záležitost bude prověřena a vyřešena standardním způsobem,“ dodal Hřib.

Spory o Mariánský sloup

Návrat sloupu na náměstí provázejí dlouholeté spory. Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let.

Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a za významné barokní umělecké dílo.

Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli souhlasit s umístěním repliky původního sloupu. Situace se změnila letos v lednu, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V návaznosti na to TSK povolila stavbě zábor.

Sochař Petr Váňa loni repliku sloupu v asi 250 dílech přivezl do Prahy na lodi a následně se pokusil zahájit na náměstí stavbu, kvůli chybějícímu záboru ale tehdy pokračování zabránili policisté. Poté Váňa dílo nechal na lodi na Vltavě a s týmem kamenosochařů dál pracoval na jeho dokončení.