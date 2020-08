Jména Zemana, Babiše či Bobošíkové v mariánském sloupu? ‚Počítá s tím prezident,‘ tvrdí šéf spolku

Pamětní listina, která má být vložena do mariánského sloupu a na které jsou podepsaní například prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček nebo bývalá politička Jana Bobošíková, vyvolala kritické reakce.

Spolek pro obnovu sloupu se s Prahou 1 a kameníky shodne na tom, že se politici snaží sobotní slavnost zneužít. Dál už se ale neshodnou.

„Počítá s tím pan prezident a pan premiér, tak není možné, aby to tak nebylo,“ vysvětlil předseda Společnosti pro obnovu mariánského sloupu Václav Dajbych, proč nakonec bude do sloupu vložena i listina se jmény Ovčáčka, ministryně financí Aleny Schillerové či radní ČT Hany Lipovské. Praha 17:40 14. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzkaz kameníků, který v sobotu vloží do mariánského sloupu | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Během středy a čtvrtka lidé začali podepisovat pamětní listinu se vzkazem, který referuje o současné době.

Mezi prvními byl například prezident Miloš Zeman, předseda vlády Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nebo kardinál Dominik Duka. Spolu s nimi na pražském Arcibiskupství, které setkání organizovalo, připojil podpis k poselství budoucím generacím třeba i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, bývalá kandidátka Suverenity Jana Bobošíková či její názorová souputnice a členka Rady pro Českou televizi Hana Lipovská.

Kdo a podle jakého kritéria signatáře vybíral? „Nevím,“ říká předseda Společnosti pro obnovu mariánského sloupu Václav Dajbych. „Mělo tam přijít deset lidí, přišlo jich třicet pět. Ty lidi jsem nevybíral, byl jsem pozvaný,“ popsal. Původně se podle něj měli akce zúčastnit členové katolické obce a zástupci společnosti, kterou vede.

Jména lidí, kteří se na listinu podepsali, vzbudily vášně na sociálních sítích. „Politici to chtějí zneužít. Lidé si z toho dělají politiku,“ myslí si i Dajbych.

Podobný názor zastává také sochař Petr Váňa. „Stalo se, že je to politicky zneužité. Přál bych si, aby mariánský sloup nebyl politická věc,“ uvedl.

Do sporu v pátek dopoledne vstoupil starosta Prahy 1 Petr Hejma. „Obnovení mariánského sloupu se nesmí stát předmětem s ním nesouvisejících malicherných politických sporů,“ napsal na facebook. A dodal, že listina s podpisy politiků „nebude umístěna dovnitř mariánského sloupu“.

To ale předseda společnosti popírá. „Přijde tam. Když s tím počítá pan prezident a pan premiér, tak není možné, aby to tak nebylo,“ řekl Dajbych pro iROZHLAS.cz s tím, že se momentálně uvažuje o tom, že by se do sloupu měly uložit dvě schránky.

Že budou do sloupu uloženy obě listiny, potvrzuje i vyjádření pražského arcibiskupství na twitteru. „Na úmyslu uložit do sloupu tubus obsahující (mimo jiné) i listinu podepsanou ve středu na Arcibiskupství donátory a dalšími podporovateli sloupu, se nic nemění,“ stojí v příspěvku.

Redakce se proto s dotazem obrátila znovu na starostu Hejmu, ten svá slova následně mírnil. „Nerozhoduji o tom, co bude nebo nebude vloženo do schránky. To je výhradně v režii Společnosti pro obnovu mariánského sloupu. Akorát jsem napravil aktuální situaci, kdy podpis listiny vzbudil velké vášně,“ řekl.

„Ponesu tubus s novou listinou, o které jsem mluvil. Nemohu mluvit za spolek, co s listinou udělají, to je čistě na nich. Můžou o tom existovat různé scénáře,“ prohlásil.

Nevíme, jaká listina byla podepsaná včera (ve čtvrtek), ani proč by měla či neměla být do Mariánského sloupu vložena. Na úmyslu uložit do sloupu tubus, obsahující (mimo jiné) i listinu podepsanou ve středu na Arcibiskupství donátory a dalšími podporovateli sloupu, se nic nemění. https://t.co/UrEhD1q5dq — Arcibiskupství (@apha_cz) August 14, 2020

Co stojí v novém vzkazu?

Jisté je, že se do sloupu ukryje tajný vzkaz od kameníků, kteří na sloupu pracovali. Kromě sochařů ji podepíše starosta Hejma a kardinál Dominik Duka. Co v něm stojí, není jasné. „Je to tajemství,“ odpověděl na dotaz redakce Váňa, který dával text dohromady s ostatními v pátek během dopoledne.

Kromě dokumentu v ní bude podle Hejmy část aktuálních novin, výtah z knihy, která byla u této příležitosti vydána nebo prospekt s příběhem sloupu.

„Jednou bude k nalezení, u konce průchodky na osvětlení, která vede jen skrz kámen do dlažby. Ten kabel tam ale není, protože osvětlení nebylo přivedeno,“ vysvětlil redakci Váňa. „Až se jednou bude předlažďovat Staroměstské náměstí a někdo se rozhodne, že tam udělá osvětlení, tak průchodku najdou pod tou listinou,“ vysvětlil.

Na pražské Staroměstské náměstí se mariánský sloup vrátil po téměř 102 letech. Stavbu jeho napodobeniny dokončil sochař Petr Váňa a jeho spolupracovníci, pracoval na něm 23 let. Původní sloup v roce 1918 na protest proti habsburské monarchii strhl dav.

Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli vyjádřit s umístěním napodobeniny původního sloupu souhlas. Situace se změnila koncem letošního ledna, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V minulosti proti jeho postavení vznikly i petice.