Po více než 100 letech je mariánský sloup zpět na Staroměstském náměstí

ONLINE: Vláda bude v pátek jednat o cestování. Do některých zemí by se mohlo bez omezení už od soboty

Podle premiéra by mohla vláda rozhodnout o cestování bez omezení nejen do Rakouska, ale i do Německa nebo Maďarska. Zrušit by se mohly kontroly i pro občany těchto zemí už od páteční půlnoci.