Benešová vyjednala pro svůj resort 251 milionů navíc, většinu dostane Vězeňská služba

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) vyjednala do rozpočtu úřadu na příští rok 251 milionů korun navíc. Ministerstvo tak má mít napřesrok na výdaje 31,05 miliard. Benešová požadovala navýšení o půl miliardy, výsledek dnešního jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) však označila za rozumný kompromis a novinářům řekla, že odchází spokojená. Praha 13:52 22. 8. 2019 (Aktualizováno: 16:25 22. 8. 2019)

Většinu přidaných prostředků - 200 milionů korun - získá Vězeňská služba. „Chtěli jsme srovnat příkrosti mezi hasiči a Vězeňskou službou, protože kdyby se postupovalo tak, jak bylo navrženo, tak by to bylo nespravedlivé vůči Vězeňské službě,“ uvedla.

„Zrušili jsme škrt provozních výdajů u Vězeňské služby, což je to samé, s čím jsem vyhověla policii a hasičům,“ doplnila Schillerová. Hasiči si v uplynulých dnech vyjednali 400 milionů korun navíc, policie dostala přidáno 1,1 miliardy Kč.

Dalším 50 milionů korun poputuje na dostavbu pražského Justičního areálu Na Míčánkách. Naopak na areál v Českých Budějovicích ministerstvo další požadované prostředky nezískalo. „To tak v životě chodí. Život není, to co my chceme, ale to, co máme, takže musíme umět dělat kompromisy. Já chápu, že výstavby jsou dneska problematické, takže tam jsme trochu couvli,“ řekla k tomu Benešová, která upozornila, že oproti ostatním ministrům žádala po Schillerové „spíše drobné“.

Letos ministerstvo spravedlnosti hospodaří s částkou zhruba 30,490 miliard. Částka zahrnuje i prostředky z EU a dalších finančních mechanismů, jako jsou například tzv. norské fondy.

Ministerstvo dnes zveřejnilo, že v příštích dvou letech výrazně ušetří na provozních nákladech, a to díky nákupům na centrálním tržním místě. Uvedlo, že náklady za energie klesnou o 18 procent, což podle úřadu znamená úsporu 87 milionů korun - 71 milionů za plyn a zbytek za elektřinu.