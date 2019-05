‚Nás neodvoláš.‘ Tisíce lidí potřetí demonstrují proti Benešové a Babišovi

Na několika místech České republiky lidé potřetí protestují proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Demonstraci stejně jako v minulých dvou týdnech organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje demisi Benešové a jmenování nezávislého ministra. Praha 19:50 13. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protesty proti ministryni Marii Benešové (za ANO) na pražském Staroměstském náměstí | Foto: Anna Horáčková | Zdroj: Český rozhas

V Praze demonstranti dle reportéra Radiožurnálu Šrámka zaplnili Staroměstské náměstí ze tří čtvrtin. Spolek Milion chvilek požaduje demisi Benešové a jmenování nezávislého ministra. Obává se zásahů do justice v době, kdy policie podala návrh na obžalobu Babiše v kauze Čapí hnízdo. Demonstrace se kromě Prahy konají také v dalších městech. Tisícovka lidí se sešla v centru Plzně, stovky v Hradci Králové a v Liberci.

Lidé mají transparenty s nápisy „Nezávislá justice“, „Koho ještě odvoláš“ a „Nás neodvoláš“. Fotografie Babiše a Benešové na transparentech doprovázejí nápisy „Prime minister or crime mister?“ (Premiér nebo mistr zločinu?) a „Minister of justice hides my crimes in practice“ (Ministryně spravedlnosti zakrývá mé zločiny). Protestující drží vlajky České republiky a Evropské unie. Skandují „Demisi“, „Hanba“ a pískají.

Podle Babiše jsou demonstrace divadlo načasované před evropské volby. Na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády poukázal na to, že při minulém protestu před lidmi vystupovali zástupci sněmovních stran. „Já už to neberu jako nějakou občanskou záležitost, je to normální kampaň do Evropského parlamentu těchto stran,“ řekl premiér.

Protestující se poprvé sešli před dvěma týdny, kdy Staroměstské náměstí v Praze zaplnili také zhruba ze tří čtvrtin. Na příští úterý spolek Milion chvilek ohlásil protest na Václavském náměstí. „Jestliže premiér ignoruje Staromák, tak zaplníme Václavák,“ řekl předseda spolku Mikuláš Minář. V pondělí se podle něj demonstruje ve 130 městech a obcích v Česku.

I v Brně

Demonstruje se také v Brně na Dominikánském náměstí, podle mluvčího Městské policie Jakuba Ghanema byla účast kolem 19.00 něco přes 2000 lidí. Demonstranti se setkali u sochy Jošta na Moravském náměstí, odkud krátce po 18.00 vyrazil pochod přes Rašínovu třídu a náměstí Svobody.

„Vypadá to, že chce dostat justici pod kontrolu,“ řekla na adresu Babiše Hana Strašáková z iniciativy Společně Brno. „Náš premiér je uznaný agent StB, vládu podporuje komunistická strana, lidé ze starých struktur se nám zase dostali k moci,“ uvedl v projevu senátor Tomáš Goláň (za SEN 21). Řečnili také zástupci politických stran, například europoslanec Stanislav Polčák (STAN), poslanec Jiří Ventruba (ODS) a senátor Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL).

Podporovatelé protestů tvrdí, že Benešová dva roky zpochybňuje Babišovo trestní stíhání. Její jmenování krátce po policejním návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo označují za možný „největší zásah do justiční moci od listopadu 1989“.

Kritizují také to, že ministryně uvažuje o zúžení justiční soustavy z nynějších čtyř na tři stupně. Benešová uvedla, že chce pro zúžení připravit podklady, rozhodovat o něm ale nebude. Při čtvrtečních interpelacích řekla, že verdikt by byl až na novém ministrovi v dalším volebním období.

Spolek Milion chvilek vznikl předloni po sněmovních volbách. Premiéra tehdy vyzval k tomu, aby plnil předvolební sliby občanům, zejména to, že bude podporovat a rozvíjet demokracii v České republice.