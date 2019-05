Divadlo a předvolební kampaň, komentuje Babiš demonstrace proti ministryni Benešové

Demonstrace proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) považuje premiér Andrej Babiš (ANO) za kampaň do Evropského parlamentu. Novinářům to řekl po pondělním zasedání vlády. Kritizoval mimo jiné předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila. Lídr společné kandidátky se STAN se podle předsedy vlády staví proti návrhu, který sám předkládal. Praha 18:16 13. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podporovatelé protestu tvrdí, že Benešová dva roky zpochybňuje Babišovo trestní stíhání. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Demonstrace, které se uskutečnily v posledních dvou týdnech a v pondělí budou pokračovat v Praze, Brně a dalších městech, jsou podle Babiše „normální“ kampaní. „Považuji to za divadlo. Demonstrace jsou načasované před eurovolbami, aby se naši političtí oponenti snažili burcovat voliče,“ uvedl Babiš.

Ovčáček o protestech proti Benešové: Není rok 1948, v demokracii se náměstí neustupuje Číst článek

Demonstranti se v pondělí v Praze sejdou na Staroměstském náměstí v 18.30. Před dvěma týdny ho zaplnili zhruba ze tří čtvrtin, minulé pondělí byla účast podle organizátorů ještě vyšší. Podporovatelé protestu tvrdí, že Benešová dva roky zpochybňuje Babišovo trestní stíhání. Její jmenování krátce po policejním návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo označují za možný „největší zásah do justiční moci od listopadu 1989“.

Kritizují také to, že ministryně uvažuje o zúžení justiční soustavy z nynějších čtyř na tři stupně. Benešová uvedla, že chce pro zúžení připravit podklady, rozhodovat o něm ale nebude. Babiš v této souvislosti kritizoval Pospíšila.

„Byl ministrem spravedlnosti za ODS a navrhoval to, co teď vyjádřila paní Benešová jako nějakou myšlenku. Takže on jde na 'Staromák' a veřejně protestuje proti tomu, co sám navrhoval,“ podivil se předseda vlády.