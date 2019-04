Hamáčka konec Kněžínka překvapil. Opozice krok kritizuje, vidí souvislost s Čapím hnízdem

Šéfa vládní ČSSD Jana Hamáčka středeční konec ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) překvapil. Komunistům, kteří koaliční vládu tolerují, Kněžínek nevadil. Opozice změnu na ministerstvu spravedlnosti považuje za závažnou situaci a konec Kněžínka spojuje s kauzou Farmy Čapí hnízdo. Praha 17:05 18. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odcházejícího ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) nahradí současná poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešová | Zdroj: Koláž iROZHLAS/Profimedia

Odcházejícího ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) nahradí současná poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešová. Hrad uvedl, že ji jmenuje 30. dubna. Premiér Andrej Babiš (ANO), který bývalou nejvyšší státní zástupkyni nominoval, uvedl, že Benešová má předpoklady pokračovat ve stabilizaci justičního prostředí, v potírání korupce a klientelismu a v omezování působení exekuční mafie.

Překvapený Hamáček

Předsedu sociálních demokratů Jana Hamáčka tento krok překvapil. „Neměl jsem žádné signály o tom, že by se chystal odejít,“ uvedl.

Pokud by ale výměnu ministra spravedlnosti doprovázely nějaké změny na státním zastupitelství, bylo by to podle šéfa ČSSD na „vážnou debatu vládní koalice“.

„Kdyby k nim mělo docházet, to by možná dávalo za pravdu těm spekulacím,“ řekl s odkazem na prohlášení opozičních politiků, že Kněžínek musel skončit v souvislosti se středečním rozhodnutím policie navrhnout obžalovat premiéra Babiše a ostatní obviněné v kauze Farmy Čapí hnízdo.

Výměna a výběr nového ministra spravedlnosti jsou podle koaliční smlouvy v gesci hnutí ANO, zdůraznil Hamáček. O Benešové uvedl, že je to zkušená právnička.

Filip: je to rozhodnutí Babiše

Předseda KSČM Vojtěch Filip novinářům řekl, že výměna ministrů je v pravomoci premiéra. Komunistům, kteří vládu tolerují, vadili jiní ministři.

Zároveň komunisté podle svého předsedy nevidí žádnou souvislost, na rozdíl od opozice, s kauzou Farmy Čapí hnízdo. „Teprve teď se to dostává do pravomoci resortu spravedlnosti, předtím to bylo v resortu vnitra. Naopak takový krok spíše zvýší tlak na státní zastupitelství jako systém, a to příliš nepomůže ani té kauze, ani ministerstvu spravedlnosti,“ řekl Filip.

Vojtěch Filip

@vojtafilip Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek se rozhodl rezignovat, byl příliš krátce ve funkci, aby mohl situaci v justici vyřešit. Je faktem, že předkládat návrh, který umožňuje dál omezovat suverenitu ČR pravomocemi unijních orgánů, které jsou dokonce větší než orgánů ČR, byl nesmysl.

Stanislav Grospič, místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru v České televizi potvrdil slova svého stranického šéfa. „Je to rozhodnutí Andreje Babiše. My jako komunistická strana jsme s panem Kněžínkem žádné zásadní problémy neměli. Byť jsme trošku negativně vnímali, že se toho v justici příliš mnoho neděje,“ řekl.

ODS: vynucená demise

Opoziční občanští demokraté naopak souvislost se se středečním rozhodnutím policie navrhnout obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné v kauze Farmy Čapí hnízdo vidí. Podle předsedy ODS Petra Fialy jde o nepřijatelnou a neuvěřitelnou situaci.

„Toto je mimořádně vážná kauza. Policie navrhuje obžalovat premiéra a ten narychlo vyměňuje ministra spravedlnosti,“ uvedl šéf ODS.

Petr Fiala

@P_Fiala Toto je mimořádne vážná kauza. Policie navrhuje obžalovat premiéra Babiše a ten narychlo vyměňuje ministra spravedlnosti. Nepřijatelné a neuvěřitelné. 63 616

Místopředseda poslanců ODS Marek Benda dodal, že Kněžínkova demise je zcela zjevně vynucená. „Vysoce pravděpodobně souvisí s návrhem na obžalobu premiéra a dalších členů jeho rodiny. Pokládáme za naprosto nepřijatelné, aby vláda ČR byla ovlivňována osobními kauzami premiéra,“ konstatoval.

Vyostřuje se to, řekl Pospíšil

Šéf TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil řekl, že Kněžínek byl Babišovou prodlouženou rukou. „Jsem přesvědčený, že to rozhodnutí pana Kněžínka není jeho osobní rozhodnutí, ale že to je rozhodnutí pana Babiše,“ řekl České televizi.

„Vyostřuje se to. Výměna ministra Kněžínka za Babišovi loajální Marii Benešovou by mohla vést k odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, a tak i k ovládnutí celé justiční soustavy s cílem ovlivnit vyšetřování premiérova dotačního podvodu. Doufám, že je to celé jenom špatný vtip,“ dodal Pospíšil s tím, že volba Benešové je podle něj nešťastná.

Jiří Pospíšil

@Pospisil_Jiri Je krajně nešťastné, že novou ministryní spravedlnosti se stane právě Marie Benešová, která je zároveň poradkyní Miloše Zemana.



Justiční systém v naší zemi se tak dostává do kompletního područí proruského prezidenta a jemu zavázaného stíhaného premiéra. 29 307

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman pro Deník N uvedl, že odchodu Kněžínka lituje. „Odstoupení pana Kněžínka mě překvapilo. Je škoda, že odchází po necelém roce působení. Snažil se justici spojovat. Hledal cesty, jak s ní komunikovat a jak ji postupnými kroky nenásilně vylepšovat,“ řekl.

Piráti: rezignace pod tlakem

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na twitteru uvedl, že Kněžínek rezignoval pod tlakem. „Životnost ministrů v Babišově vládě je tak krátká, že si nestačím ani aktualizovat tabulku,“ uvedl. Podle předsedy poslanců Pirátů Jakuba Michálka je Babiš manažerský chaot. „Kdo mu nedonáší, toho zlikviduje. Spravedlnost si opravdu nezaslouží čtvrtého ministra za méně než dva roky,“ napsal.

Jakub Michálek

@JakubMichalek19 Babis prave dosikanoval jednoho ze svych nejlepsich ministru k demisi. Premier je manazersky chaot. Kdo mu nedonasi, toho zlikviduje. Spravedlnost si opravdu nezaslouzi 4. ministra za mene nez 2 roky. Doufam, ze se podari dotahnout zpruhledneni justice, ktere Knezinek pripravil. 17 226

„Jsme velmi překvapeni, protože pan ministr Kněžínek si vedl celkem dobře. A když má přijít už čtvrtý ministr v pořadí za necelou dvouletou vládu Andreje Babiše, tak to samozřejmě znamená, že v té justici se nic neděje,“ řekl Michálek v České televizi.

Pro lidovce znepokojivý konec

Pro předsedu lidovců Marka Výborného je Kněžínkova rezignace znepokojivá. Ministerstvo je podle něj jeden z garantů nezávislé justice. Kněžínek za sebou podle Výborného neměl žádný skandál a pracoval na důležitých zákonech, jako například na exekučním řádu.

Marek Výborný

@MarekVyborny Den po té, co policie předá stíhání premiéra a dalších lidí státnímu zastupitelství, které je pod ministerstvem spravedlnosti, se mění ministr spravedlnosti.

Náhoda? 6 52

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek novinářům řekl, že ho Kněžínkova rezignace překvapila. „Považuji to za velmi nestandardní, když před pár dny vyšetřovatelé odevzdali spis Čapího hnízda státním zástupcům. Právě v tuto chvíli měl ministr spravedlnosti prokázat odvahu a hájit nezávislost českého soudnictví a vyšetřování,“ řekl.

STAN: Slavit bude Hrad

„Nestabilita této vlády kulminuje v právě v době, kdy policie navrhla obžalovat premiéra Babiše, to není dobré. Pokud Kněžínka nahradí Benešová, slavit bude především Hrad. Bude zajímavé sledovat dění kolem nejvyššího státního zástupce Zemana, o jehož odvolání Hrad dlouhodobě usiluje,“ napsal předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Vít Rakušan

@Vit_Rakusan Nestabilita této vlády kulminuje právě v době, kdy policie navrhla obžalovat premiéra Babiše, to není dobré. Pokud Kněžínka nahradí Benešová, slavit bude především Hrad. Bude zajímavé sledovat dění kolem nejvyššího statního zástupce Zemana,o jehož odvolání Hrad dlouhodobě usiluje 6 76

Podle předsedy poslaneckého klubu STAN Jana Farského jde o nešťastné rozhodnutí a nejsou jasné důvody. Taktéž vidí souvislost s kauzou Farmy Čapí hnízdo. „V takových chvílích se nemůžete ubránit pochybnostem o motivaci takových výměn,“ řekl České televizi Farský.

SPD vítá konec Kněžínka

Svoboda a přímá demokracie Kněžínkův konec uvítala. „Jelikož stejně jako předchůdce ministr (Robert) Pelikán nebyl schopen předložit jakýkoliv návrh na pomoc lidem v dluhových pastích a postižených exekucemi a na velmi potřebnou soudní reformu,“ uvedl šéf hnutí Tomio Okamura.

Babiš podle něj postrádá odborníky nejen na justici, ale i dopravu.

Marie Benešová Advokátka Marie Benešová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Začínala na okresní prokuratuře v Kladně, kde působila od roku 1971 až do roku 1992. Poté působila na Generální prokuratuře, byla žalobkyní na Vrchním státním zastupitelství a v lednu 1999 se stala nejvyšší státní zástupkyní. Z funkce odešla v září 2005 a nadále pracovala jako advokátka v advokátní kanceláři Benešová Beránek Blaha, u jejíhož zrodu stála. Specializuje se na trestí právo. Mezi roky 2007 a 2013 byla členkou ČSSD. V kabinetu Jiřího Rusnoka byla ministryní spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády (2013-2014). Jednasedmdesátiletá Benešová patří k lidem, kteří mají blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi. Otevřeně jej podporovala už ve volbě hlavy státu v roce 2013, ačkoli tehdy ČSSD měla vlastního kandidáta. Později se stala členkou prezidentova poradního týmu. Poté, co přijala funkci ministryně v Rusnokově vládě, chtěl tehdejší šéf ČSSD Bohuslav Sobotka, aby odešla ze strany, což Benešová odmítla. Po volbách 2013 dokonce za ČSSD usedla ve Sněmovně. Aby však mohla být na kandidátce, musela vystoupit z ČSSD, protože nesplňovala podmínku členství ve straně po dobu šesti let. V roce 2017 již nekandidovala a ohlásila odchod z politiky. Zdůvodnila to poměry v sociální demokracii, která podle ní vymýtila vnitrostranickou opozici.