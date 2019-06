Demonstrující nesnáší prezidenta a premiéra, říká Benešová. ‚Obavy jsou na místě,‘ reaguje Pospíšil

Demonstrovat chodí lidé, kteří nesnáší prezidenta a premiéra. Nejde o většinu. To v nedělním pořadu Partie televize Prima mimo jiné řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová za ANO. „Je zajímavé, kdo ty demonstrace platí. Jsou tam plazmové obrazovky, je tam ozvučení, pořádají se tam koncerty, ty taky něco stojí, takže to na mě dělá takový nepříjemný dojem,“ doplnila. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila jsou obavy demonstrantů na místě. Praha 14:47 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová a europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Demonstrace v Praze a dalších městech pořádá zejména spolek Milion chvilek pro demokracii, jehož předseda Mikuláš Minář premiéra například vyzval k televiznímu duelu, ve kterém by Andrej Babiš (ANO) odpovídal na otázky a argumenty spolku. Demonstranti požadovali demisi Benešové a také přijetí pojistek pro nezávislost justice.

V nedělním televizním pořadu Benešová uvedla, že demonstrace příliš nesleduje, vnímá je jako útok na svou osobu. „Proč třeba nedemonstrovali, když tam přišli jiní advokáti, na moje místo. Když tam byl předchůdce pan doktor Blažek (Pavel Blažek byl ministrem v letech 2012 a 2013 za ODS - pozn. redakce), pan doktor Novák (Jiří Novák byl ministrem v letech 1992 až 1996 za ODS - pozn. redakce), tomu nevytýkali, že vykonával advokacii a zastupoval svoje klienty,“ řekla Benešová.

„Myslím si, že jsem svým dosavadním životem nezadala, aby někdo měl obavy, že budu stranit určité skupině lidí, a že jsem za to taky hodně zaplatila, že jsem nestranila a že jsem pojmenovávala věci tak, jak jsem cítila,“ komentovala výtky.

Benešová v duelu s Pospíšilem: Nemám důvod Babišovi nevěřit. Počkám si na konečný závěr Evropské komise Číst článek

Europoslanec Pospíšil řekl, že okolnosti výměny na ministerstvu spravedlnosti vedou veřejnost k demonstracím. Podle Pospíšila ale nejde primárně o útok na Marii Benešovou.

„Je to útok na to, že zde máme trestně stíhaného premiéra, který bude asi brzo obžalován, tedy podle médií, já jiné informace nemám, jemu to je v zásadě jedno a stále řešíme jeho kauzy. V pátek řešíme 200 milionů z evropských peněz, střet zájmů, pak řešíme jeho trestní kauzu. V této situaci je třeba, aby byl ministr velmi opatrný a vážil každý krok a každou větu,“ uvedl s tím, že tak reagoval i na diskuzi ohledně rušení vrchního státního zastupitelství.

„Ve chvíli, kdy je zde polovina volebního období a trestně stíhaný premiér, tak ta debata v lidech logicky vyvolala otazníky, proč to tak je. Opatrnost a obavy lidí jsou na místě,“ dodal s tím, že je třeba situaci vyhodnocovat a sledovat.

‚Nám to vadí!‘ Na desítkách míst v Česku lidé protestovali proti Benešové a za nezávislou justici Číst článek

Benešová v reakci na to namítla, že se nesnažila rušit vrchní státní zastupitelství, pouze dle svých slov chtěla připravit podklady pro budoucí rozhodnutí budoucího ministra. Demonstrovat podle ní chodí lidé, kteří nesnáší prezidenta a premiéra. „To ale není většina, většina je úplně jinde, to jsou lidé, kteří potom rozhodují o volbách a teď máme po volbách,“ dodala.

Analýza versus oponentní zpráva

Podle Pospíšila další otazníky přichází s tvrzením Marie Benešové o možnosti objednání trestního stíhání. „Moc vás prosím, jako ministryni, pokud máte konkrétní fakta, že v této zemi lze objednat trestní stíhání, prosím, konejte,“ obrátil se během pořadu k Benešové.

‚Zpráva je důvěrná.‘ Hrad změnil argumentaci, proč nezveřejní analýzu Benešové o stíhání na objednávku Číst článek

Ministryně spravedlnosti se ohradila, že nešlo o analýzu, ale o oponentní zprávu, která se podává do Lán. „Zprávy jsou neveřejné, jsou určeny pro prezidenta, nikoliv pro veřejnost,“ uvedla.

„Zmínila jsem tam kauzu Bereta a kauzu Neograph. Ten byl už vyhodnocen rozsudkem, ze kterého vyznělo, že to skutečně poškodilo dotyčného, že to bylo na objednávku. Pokud jde o Beretu, ta se vyšetřuje, takže tam nemám co podávat trestní oznámení,“ doplnila s tím, že zpráva byla pro prezidenta a nevidí důvod, proč by ji měla vidět veřejnost.