Benešová chce pokračovat v Kněžínkově reformě. Navrhne zavedení funkčních období pro žalobce

Ministerstvo spravedlnosti má v podstatě připraven návrh, který by zavedl funkční období vedoucích státních zástupců a omezil možnost odvolání nejvyššího státního zástupce. Na čtvrtečním sněmovním semináři o zárukách nezávislosti státního zastupitelství to řekli ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) a její náměstek Michal Franěk. Vláda by mohla předlohu dostat podle Benešové v červnu.

