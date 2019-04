Benešová odmítla, že chce odvolat nejvyššího státního zástupce. ‚Jsou to chiméry,‘ řekla

Po nástupu do funkce se chce se státními zástupci sejít. „Všechny chiméry, co se o mně píšou, jak jdu kosit státní zástupce a vyhazovat je, jsou samozřejmě hloupost. Budu s nimi vyjednávat, protože chci, aby nejvyšší státní zástupce měl funkční období. Je to už i neudržitelné z pohledu postavení naší země ve světě,“ řekla Radiožurnálu Benešová. „Už jsme takový exotický ostrůvek, který to nemá.“

Unie státních zástupců označila Kněžínkův odchod za překvapivý. Vysvětlit ho chce i Soudcovská unie, podle které to může vyvolat pochybnosti, jestli se v Česku neporušují principy právního státu.

Benešová je podle svých slov připravená vrátit se na ministerstvo spravedlnosti. „Není to pro mě nic nového, na ministerstvu už jsem byla,“ řekla Benešová s tím, že tehdy byl na resortu dobrý tým. Současný ale nezná. „Znám jenom náměstky, kteří chodili do ústavně-právního výboru,“ dodala.

Hned po seznámení se s lidmi na ministerstvu si chce zavolat všechny ředitele odborů. Chce také prověřit stav rozpracovanosti legislativy. To je podle Benešové prvořadý úkol. „Bude se samozřejmě dělat zákon o státním zastupitelství, který bohužel pořád není posunut vpřed. Takže znovu navážu, protože jsem už jeden předkládala v Rusnokově vládě, ale tehdy to nástupkyně paní Válková neadoptovala,“ vysvětlila s tím, že zákon bude muset být aktualizován. Podle Benešové se totiž posunula doba a jsou jiné priority, například kybernetická bezpečnost.

Po nástupu do funkce chce také bývalá nejvyšší státní zástupkyně objet všechny soudy a seznámit se s jejich předsedy.

