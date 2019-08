‚Budou to chtít všichni.‘ Benešová doporučila odškodnit klienty H-Systemu mimořádným opatřením

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nenašla právní prostředky, kterými by bylo možné vyřešit odškodnění klientů zkrachovalého H-Systemu. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) proto doporučila možnost mimořádného opatření vlády. Zároveň ale varovala před tím, že pokud se k tomuto kroku přistoupí, „budou to chtít všichni“. Ministryně to uvedla po středeční schůzce s předsedou vlády.

