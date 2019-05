Zpráva Benešové o stíhání na objednávku existuje. Hrad ji zveřejnit nechce, i když má souhlas ministryně

Všichni o ní mluví, nikdo ji neviděl – až nyní se potvrdilo, že skutečně existuje. Řeč je o analýze, kterou pro prezidenta Miloše Zemana vypracovala současná ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). V dokumentu došla k závěru, že v Česku je možné si objednat trestní stíhání. Radiožurnál proto požádal kancelář prezidenta o poskytnutí materiálu na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Hrad to třikrát po sobě odmítl. dokumenty Praha 6:00 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radiožurnálu se nepodařilo získat analýzu ministryně Benešové (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já jsem hovořil s Marií Benešovou a ta říkala, že má konkrétní dokumenty o tom, že si u nás lze objednat trestní stíhání,“ řekl prezident Miloš Zeman 21. března v televizi Barrandov.

Prvního dubna následoval článek Deníku N, kde Benešová ještě coby poradkyně prezidenta pro oblast justice uvedla, že analýzu vypracovala pro potřeby Pražského hradu a předala ji prezidentovi.

Na dokument se ptali o měsíc později novináři, když novou šéfku spravedlnosti uváděl do úřadu premiér Andrej Babiš (ANO). „Paní ministryně nikdy žádnou analýzu nedělala, jeden novinář napíše lež a všichni to opisujete. Tak to přestaňte opisovat, vážení,“ řekl premiér.

K tomu, zda tedy dokument existuje, nebo ne, se poté Benešová vyjádřila: „Analýza to nebyla. Byla to klasická oponentní zpráva k tématům, která se projednávají v Lánech. Zmínila jsem tam pár jevů, které považuju za závažné a jsou novum – a to je trestní stíhání na objednávku. To byla celá slavná analýza,“ řekla s tím, že jde o tři věty, které se týkají kauz Beretta a Neograph.

První případ se týká úniků ze spisů a iROZHLAS.cz ho podrobně zmapoval zde. Ve druhém jde o údajné tunelování papírny Neograph, v níž jako obžalovaný figuroval Vladimír Sitta, svědek proti Ivu Rittigovi v kauze předražených jízdenek. Sám Sitta své stíhání chápal jako pomstu, loni ho vrchní soud pravomocně zprostil obžaloby.

Dokument pro prezidenta obsahující zmínky o těchto případech Benešová zveřejnit odmítla a odkázala na Pražský hrad. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček však reagoval podobně.

„Nejde o materiál určený ke zveřejnění,“ napsal Radiožurnálu a dodal, že dokument Benešová pro prezidenta vypracovala zdarma. „Neúčtovala si nic. Můžete být v klidu,“ dodal. Obsah komentovat odmítl.

Tři žádosti

Radiožurnál prezidentskou kancelář požádal o dokument na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Stalo se tak ještě předtím, než byl jasný jeho přesný název. Dvě žádosti hradní právníci odmítli s tím, že Hrad ani prezident takový dokument nemají.

„Žádná analýza na toto téma pro prezidenta republiky vypracována nebyla,“ píše se v jednom z odůvodnění podepsaným ředitelem odboru legislativy a práva Václavem Pelikánem. Dokument ale existuje, pouze nemá v názvu slovo „analýza“.

Třetí žádost reportéra Radiožurnálu už proto byla méně konkrétní, aby nedávala prostor k manévrování se slovy. V předchozích žádostech se totiž žádalo konkrétně o právní analýzu či oponentní posudek. Potřetí byly formulace obecnější, reportér žádal o „poskytnutí dokumentu, který pro prezidenta republiky Miloše Zemana zpracovala Mgr. Marie Benešová pro účely jednání expertního týmu k tématu spravedlnosti, které se konalo v břenu 2019.“

I tuto žádost ale Hrad zamítl. Důvodem bylo tentokrát to, že Benešová nesdělila souhlas s poskytnutím zprávy. „Pokud Marie Benešová žadatelem zmíněný materiál vytvořila, vztahuje se na tento případ § 11 odst. 2 písm. a) zákona 106/1999 Sb., podle něhož povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,“ stojí doslova v odpovědi.

Souhlas Benešové

Jenže prezidentská kancelář se vůbec Benešové na souhlas se zveřejněním dokumentu neptala, jak potvrdila ministryně Radiožurnálu v SMS zprávě. Nakonec odpověděla i na otázku, jestli by souhlas dala.

„Souhlas klidně můžu dát, ale záleží na objednateli, a tím byl pan prezident, takže tam se ptejte,“ uvedla Benešová.

Podle autora informačního zákona Oldřicha Kužílka tedy Hrad svým postupem udělal chybu: „Tento způsob odmítnutí informace je podmíněn tím, že povinný subjekt se dotáže toho, kdo mu předal tuto informaci, jestli by souhlasil s poskytnutím. A teprve, když on řekne, že ne, tak odmítne,“ popisuje.

„V tomto smyslu je rozhodnutí vadné, je potřeba se proti němu odvolat, nadřízený orgán by ho měl zrušit a vyjasnit tuto otázku,“ doplňuje.

Kužílek připomíná, že i podle judikatury Nejvyššího správního soudu měla prezidentská kancelář Benešovou aktivně oslovit. Proč to neudělala, šel zjistit Radiožurnál na Pražský hrad osobně.

Obstrukční chování

Spis reportérovi ukázal přímo ředitel odboru legislativy a práva Václav Pelikán. Potvrdil i to, že dokument opravdu existuje, ale jmenuje se jinak. „Jedná se o oponentní zprávu,“ vysvětlil důvod, proč první dvě žádosti zamítl – nebyl totiž použit doslovný název. K té třetí řekl, že nepovažoval za nutné ministryni žádat o souhlas se zveřejněním dokumentu.

Radiožurnál se tedy znovu zeptal prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka, jestli dokument za nových okolností zveřejní. Mluvčí v úterý odpoledne odpověděl, že prezident se k tomu vyjádří ve čtvrtek v televizi Barrandov.

Kužílek postup Hradu při vyřizování žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím považuje za obstrukční. Navíc dodává, že ochrana informací ministryně měla jít v tomto případě stranou.

Nejvyšší správní soud totiž v minulosti opakovaně řekl, že vždy záleží na okolnostech. „V tomto případě, s ohledem na dlouhodobé veřejné působení autorky, její aktuální jmenování do funkce ministryně, na postavení prezidenta a to, že požadovaná informace je předmětem zásadní veřejné diskuse ve vztahu k trestnímu stíhání předsedy vlády, měl informaci poskytnout,“ říká.

Doplňuje, že Pražský hrad mohl po poradě s Benešovou některé pasáže o dalších osobách začernit. To z důvodu, aby se Benešová vyhnula případným žalobám pro pomluvu nebo křivé obvinění.