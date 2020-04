Benešová vyhověla požadavku Vězeňské služby. Někteří odsouzení zatím nemusí nastoupit do vězení

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) řekla Radiožurnálu, že souhlasí s dočasným pozastavením nástupu některých odsouzených do výkonu trestu. Požadavek generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala ve čtvrtek projednala s předsedy krajských, vrchních a nejvyšších soudů. Důvodem opatření jsou obavy z možného zavlečení nákazy koronavirem do věznic. Praha 18:54 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) | Foto: Milan Malíček | Zdroj: Právo / Profimedia

Požadavek Vězeňské služby, aby odsouzení za banální trestné činy nemuseli za současné situace šíření koronaviru nastupovat do vězení, má snížit riziko zavlečení nákazy. „Šlo by o odsouzené, kteří mají nezávažnou trestnou činnost, tedy o pachatele banálních trestných činů,“ řekl ředitel Vězeňské služby ve vysílání Radiožurnálu.

Benešová s tím nemá problém, jak řekla pro Radiožurnál: „To zohledníme. Pan ředitel Dohnal byl dnes (ve čtvrtek – pozn. red.) také na poradě formou videokonference. V podstatě jsme se dohodli,“ řekla ministryně spravedlnosti.

Podle Benešové už teď část odsouzených do výkonu trestu nenastupuje: „Trochu nám to teď odlehčilo věznice, ale jenom o málo. Je to přechodné.“

Podle předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry soudci požadavku rozumí: „Věřím, že většina soudců to chápe. Nemám žádnou celostátní statistiku, ale s ohledem na to, že i pan Dohnal tu žádost směřoval obecně a nezmínil, že by někde docházelo k výjimce, tak předpokládám, že nad tím každý uvažuje. Nemůže být ničí zájem, abychom vybudovali epicentrum té choroby ve věznicích.“

500 odsouzených měsíčně

V český věznicích je podle statistik Vězeňské služby aktuálně 20 930 lidí. K 18. březnu byl stav 21 180. Podle Dohnala nastupuje k výkonu trestu asi 500 odsouzených měsíčně.

U žádného vězně v Česku dosud nebylo onemocnění covid-19 zjištěno. Z 12 000 dozorců a civilních zaměstnanců Vězeňské služby se nemoc potvrdila u 11 lidí, jeden člověk se už vyléčil, uvedl Dohnal.

Mluvčí sboru Petra Kučerová minulý týden ČTK sdělila, že částečný výpadek příslušníků neohrozil schopnost zajistit ve věznicích bezpečnost a pořádek.

„Zaměstnanci, kteří byli s těmito osobami v kontaktu, zůstávají doma. Vězněné osoby jsou izolovány od ostatních,“ popsala. Každá z českých věznic má možnost umístit vězně, u kterého existuje podezření na nákazu, odděleně.

Ve věznicích jsou od poloviny března zakázány návštěvy. Platí i další preventivní opatření proti šíření nákazy. Například každému, kdo přijde do věznice zvenčí, se při vstupu měří teplota.