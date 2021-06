Benešová: Nového nejvyššího státního zástupce navrhnu do konce června. Bude to někdo z žalobců

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhne vládě nového nejvyššího státního zástupce do konce června. Nástupce dosavadního šéfa Nejvyššího státního zastupitelství Pavla Zemana bude podle ní kabinet schvalovat pravděpodobně na jednání přespříští týden, bude jím jeden ze současných žalobců. Benešová to řekla v nedělním pořadu Partie televize CNN Prima News. Aktualizováno Praha 11:39 20. 6. 2021 (Aktualizováno: 11:52 20. 6. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) | Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

„Určitá jména mám připravená, mám i náhradníky,“ uvedla Benešová. Kabinetu přinese k projednání jedno jméno, další bude mít v záloze.

Na pondělní jednání vlády ještě návrh předložit nestihne, potřebuje ještě například souhlas navrhovaných či informace o jejich bezpečnostních prověrkách.

Podle ministryně má být nový šéf Nejvyššího státního zastupitelství respektovanou osobností, která prošla veškerými stupni soustavy státních zastupitelství.

„Bude to někdo známý. Nebudu tahat žádné králíky z klobouku,“ prohlásila Benešová. V minulosti o tom jednala s oběma vrchními státními zástupci Lenkou Bradáčovou i Ivem Ištvánem, s některými krajskými žalobci i s lidmi z Nejvyššího státního zastupitelství.

Podle Pospíšila by ministryně v současné době navrhovat nového šéfa Nejvyššího státního zastupitelství neměla. Schvalovat ho totiž bude vláda v čele s Andrejem Babišem (ANO), který je trestně stíhán.

Proces volby proto budou zákonitě provázet spekulace. Zemanova nástupce by měl podle Pospíšila schvalovat až příští kabinet, do té doby by měl státní zastupitelství vést první náměstek.

Kdo místo Zemana?

Kdo se stane novým nejvyšším státní zástupcem po Pavlu Zemanovi, tak zatím není jasné. Šance má Zemanův současný první náměstek Igor Stříž nebo ředitel odboru trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství Roman Hájek. Právě Stříž je podle Benešová v užším výběru.

Ministryně v minulých dnech uvedla, že zvažuje několik kandidátů, ke konkrétním jménům se nevyjádřila. Zemanova nástupce hledá v soustavě státních zastupitelství. Podle ní by měl mít dostatečnou praxi, bezpečnostní prověrku a zkušenosti z vrcholového postu.

Dosavadní šéf Nejvyššího státního zastupitelství Pavel Zeman oznámil rezignaci na funkci v polovině května, skončí k 30. červnu.

Svůj krok zdůvodnil tím, že v poslední době pociťuje tlak Benešové a že odrážení tlaku a řešení půtek mu bralo čas a sílu na práci.

Ministryně spravedlnosti uvedla, že žádných tlaků z její strany vůči jeho osobě si není vědoma. Zdůvodnění rezignace považuje za laciné a zjednodušující.