Ministryně Benešová odvolala šéfku plzeňských státních zástupců Zelenou. Skončit má po 15 letech

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová za ANO odvolala šéfku Okresního státního zastupitelství v Plzni Antonii Zelenou. Podle ní mimo jiné neplnila pokyny nadřízeného, uvedlo páteční Právo. Zelená, která má skončit po 15 letech ve funkci, se nevyjádřila. Její odvolání požadovala krajská státní zástupkyně Anna Maříková. Zelená si proti rozhodnutí může podat rozklad, o něm by znovu rozhodovala Benešová. Praha/Plzeň 7:27 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dnešního dne jsem podepsala rozhodnutí o odvolání doktorky Zelené z funkce vedoucí státní zástupkyně. Důvodů je tam několik, mimo jiné neplnila pokyny nadřízeného. Celkem jde o čtyři okruhy, které nebudu blíže uvádět,“ řekla ve čtvrtek Právu ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Postup Benešové může vyvolat strach, kritizují ministryni kvůli kauze Postoloprty státní zástupci Číst článek

„Může si proti tomu rozhodnutí podat rozklad, o kterém bych měla znovu rozhodovat já. Předpokládám, že se bude bránit a podá ho, což bude mít odkladný účinek, tedy že do doby, než o rozkladu rozhodnu, zůstane ve funkci,“ dodala Benešová.

Pokud by ministryně spravedlnosti svůj původní verdikt potvrdila, bylo by pro šéfku Okresního státního zastupitelství v Plzni Antonii Zelenou odvolání definitivní. Mohla by se bránit už jen soudní cestou, tento postup by už ale neměl odkladný účinek.

Šéfka Okresního státního zastupitelství v Plzni Zelená již dříve na dotaz Práva, zda si je vědoma nějakého pochybení, řekla, že nebude nic komentovat. Stejně reagovala i krajská státní zástupkyně Anna Maříková, která podala návrh na její odvolání už loni v říjnu.

Zelená vede s přestávkami plzeňské státní zastupitelství od roku 2004.