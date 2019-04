Opozice reaguje na změny ministrů: lidovci chtějí hlasování o důvěře, TOP 09 záruky pro státní zástupce

Opoziční KDU-ČSL vyzve vládu, aby znovu požádala Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Důvodem je značná obměna ministrů, uvedli lidovci na twitteru. Kvůli „personálnímu zemětřesení“ ve vládě lidovci navrhnou zařazení mimořádného bodu na jednání sněmovny. TOP 09 reaguje, tím, že znovu předloží novelu zpřesňující podmínky odvolávání vedoucích státních zástupců. Praha 13:25 23. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo spravedlnosti povede poradkyně prezidenta pro justici Marie Benešová | Zdroj: Profimedia

Poslanci se sejdou tento týden na dvou schůzích. Řádná začíná v úterý v 14.00 a poslanci se na ní mimo jiné vrátí k debatě o předloze KSČM o takzvaném zdanění církevních restitucí, kterou vetoval Senát.

Na čtvrtek je svolána z popudu opozičních ODS, Pirátů a KDU-ČSL mimořádná schůze k výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, k hrozícímu schodku státního rozpočtu a k údajnému střetu zájmů premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše.

KDU-ČSL

„Kvůli personálnímu zemětřesení ve vládě navrhneme zařazení mimořádného bodu na jednání Poslanecké sněmovny. Navíc vyzveme vládu, aby znovu požádala sněmovnu o důvěru. Při tak značné obměně ministrů je to podle nás slušnost a samozřejmost,“ uvedli lidovci na twitteru.

Reakce TOP 09

TOP 09 reaguje na avizovanou výměnu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) za Marii Benešovou (za ANO) tím, že znovu předloží novelu zpřesňující podmínky odvolávání vedoucích státních zástupců.

Výměnu považuje za účelovou ve vztahu k vyšetřování kauzy Čapí hnízdo premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Novela, kterou minulý rok odmítla sněmovna, má zajistit, že nejvyššího státního zástupce lze odvolat pouze kvůli zákonným důvodům. „Nyní tak může vláda učinit bez vysvětlení důvodu,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Spekulace o možném tlaku na odchod nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana se objevily minulý týden po oznámení Kněžínkova odchodu.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v úterý uvedl, že případné hlasování o konci Zemana ve funkci by bylo posledním hlasováním současné vlády ANO a ČSSD. Menší koaliční strana podle něj nevidí důvod k personálním a systémovým změnám na státních zastupitelstvích.

Nejvyšší státní zástupce na deset let

Podle Pospíšila nyní může ČSSD hlasováním o novele ukázat jasně svůj postoj. Novelu, která měla také pevně zakotvit funkční období vedoucích žalobců, označili kritici za nahodilou a nevhodnou. Podle předkladatelů z TOP 09 bylo hlavním cílem návrhu posílení nezávislosti státních zástupců vůči možným politickým vlivům.

Nejvyššího státního zástupce měla vláda jmenovat podle navrhované novely na deset let. Stejný člověk by funkci nemohl vykonávat opakovaně. Funkční období vrchních, krajských a okresních státních zástupců by bylo sedmileté.

Nemohli by působit u stejného zastupitelství dvakrát po sobě. Předloha by rovněž zakotvila kvalifikační požadavky pro tyto žalobce. Náměstky vedoucích žalobců by jmenoval místo ministra spravedlnosti nejvyšší státní zástupce.

Z vlády odchází ministr dopravy Dan Ťok, ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (všichni za ANO). Ťok a Kněžínek se rozhodli k rezignaci sami, Nováková odchází na přání Babiše.

Prezident Miloš Zeman jejich nástupce jmenuje 30. dubna. Ministerstvo průmyslu povede dosavadní místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, ministerstvo dopravy náměstek majetkového úřadu Vladimír Kremlík a ministerstvo spravedlnosti poradkyně prezidenta pro justici Marie Benešová.