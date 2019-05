Obava ze zásahů Marie Benešové do justice je naprosto legitimní, tvrdí poslanec Pirátů Michálek

„Situace, ve které se ministryně Benešová i premiér Andrej Babiš (ANO) nacházejí, je nepříjemná,“ říká v Interview Plus poslanec České pirátské strany Jakub Michálek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

Demise Benešové je podle něj jedno z možných řešení. „Pozitivní by bylo za předpokladu, kdyby byl premiér schopen vygenerovat nástupce. Ten by byl kvalitní a respektovaný jak u odborné veřejnosti, tak u občanů. Zatím způsob, jakým je obsazováno křeslo ministra spravedlnosti, úplně šťastný nebyl, a taky jsme už měli čtyři ministry,“ dodává.

Politici protesty dobře vidí

„Nevím, jestli se podaří dosáhnout odvolání Benešové, ale už jen ten tlak, aby se řešila otázka nezávislosti státních zástupců a justice, je obrovský. Politici to cítí a zohledňují ve svých rozhodnutích,“ myslí si Michálek.

Přiznává, že justice má své rezervy a taky co zlepšovat. Jako příklad uvedl nekonečná, dnes už letitá trestní řízení bývalého hejtmana Davida Ratha. Tady už dochází k tak velkému prodlužování procesů a trestních řízení, že je to podle poslance v rozporu s právem na spravedlivý proces.

Nedobytná analýza Marie Benešové. Pražský hrad je černou ovcí při poskytování informací Číst článek

„Demonstrace míří primárně ke státnímu zastupitelství a jeho postavení. Tak, aby je vláda nemohla odvolat. A na nedůvěryhodnost Benešové včetně načasování odvolaní jejího předchůdce Jana Kněžínka…, který byl v podstatě donucen rezignovat.“

Michálek si tak rozhodně nemyslí, že Kněžínkova demise byla dobrovolná. „Ještě před odvoláním tvrdil, že rezignovat nehodlá, a jen dva dny předtím, než podepsal ‚dobrovolnou‘ rezignaci, předložil do připomínkového řízení svou zásadní novelu o soudech a soudcích. Samozřejmě, že muselo dojít k extrémnímu tlaku na to, aby funkci opustil,“ odůvodňuje svůj názor poslanec Pirátů.

Je justice ohrožena?

Michálek ale nevěří, že mělo v Česku docházet k bezprostřednímu ohrožení justice, zároveň tvrdí, že riziko tady je. „Vždyť v minulosti se Benešová podílela na některých krocích, které byly jednostranně ve prospěch Babiše, když předložila novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, na základě které pak bylo zastaveno trestní stíhání firmy Agrotec a.s. z premiérova holdingu Agrofert. Nedivím se, že se demonstranti bojí, že se to bude opakovat. Ta obava je naprosto legitimní,“ dodává.

Nejčastější otázkou posledních dní je význam, případně „předčasnost“ demonstrací na obranu české justice. Odpověděl i host Interview Plus: „Opatrnost lidí je naprosto na místě.“ Hlavně pokud si obavy ze zásahu moci výkonné (politiků) do moci soudní zasadíme do kontextu dění v Polsku nebo Maďarsku.

Přesun na Václavské náměstí nebo vystoupení Haška. Zahraniční agentury píšou o českých demonstracích Číst článek

„To, že máme justici, která nefunguje ideálně, ale pořád je nezávislá na politicích, je velká hodnota a jeden ze základních důvodů, proč jsou lidé tak aktivní. Samozřejmě, že se to snaží řešit v době, kdy to ještě ovlivnit jde. Bylo by zvláštní, kdyby měli čekat, co se stane, a pak s křížkem po funuse brečet nad rozlitým mlékem,“ říká Michálek.

Poslanec zároveň odmítl premiérovy názory, podle kterých jsou demonstrace pouhou kampaní proti jeho osobě a jsou záměrně načasované před volbami. „To je nesmysl. Organizuje je občanská společnost a lidé jako je Mikuláš Minář, což je student teologie. Nemyslím si, že vytvářet konspirační teorie, jako že je to placeno Georgem Sorosem a podobné další bludy, které se bez důkazů vypouštějí, má nějaký význam,“ komentuje.

Babišův chléb platíme všichni

Michálek vysvětloval i důvody žaloby Pirátů k evropskému soudnímu dvoru. Směřována je na Evropskou komisi kvůli nečinnosti v řešení podání ve věci střetu zájmů v udělování dotací holdingu Agrofert.

„Je to už minimálně rok, co upozorňujeme na nedodržování nařízení EU. To zakazuje osobám ve střetu zájmů podílet se na dotační činnosti,“ vysvětluje. „Teď navíc víme, že Babiš dostává dotace čistě z rozpočtu České republiky.“

Podle Michálka přece máme nějaké platné nařízení, které tento typ činnosti zakazuje, a přitom běží 100milionová dotace z našeho státního rozpočtu, která je na změnu výroby chleba koncernu Agrofert. „To považuji za naprosto nepřijatelné,“ uvádí. Teď je prý na soudním dvoru, aby vyhodnotil, jestli mají Piráti pravdu, když tvrdí, že je „Evropská komise v této věci nečinná a nehrne se do aktivního sporu s českým premiérem“.

Poslanec odmítá i námitku, podle které premiér není přímým vlastníkem holdingu, protože jej přesunul do svěřenského fondu. „Ale premiér je konečným vlastníkem a jediným beneficientem svého svěřenského fondu. On teď peníze dostává místo jeho firmy sám, protože si z firmy vyplácí zisk. Fond je jen nějaký ornament, podstata je jinde,“ dodává.