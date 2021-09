Chybou jsou nezmapované výpustě, vyšetřování trvá dlouho, říká předsedkyně sněmovní komise k Bečvě

Uběhl rok od havárie na řece Bečvě, která poničila biotop na 40 kilometrech toku a zabila 40 tun ryb. Sněmovní komise, která se případem zabývala, schválila už v pátek závěrečnou zprávu a v pondělí jí následně zveřejnila. „Myslím si, že závěry, ke kterým jsme dospěli, jsou objektivní a všeříkající,“ řekla Radiožurnálu předsedkyně vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na Bečvě Marie Pěnčíková (KSČM). Praha 20:53 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Marie Pěnčíkové (KSČM) při vyšetřování havárie na Bečvě nezafungovala koordinace úřadů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

K jakým hlavním závěrům vyšetřovací komise dospěla?

Závěrů je celá řada. Všechny jsme jednotlivě diskutovali, protože ne na všech se nakonec komise shodla, že by měly být obsahem závěrečné zprávy. Ty zásadní, které nás srážely, byly například ty, že nemáme zmapované vyústí na řekách, protože v momentě, kdy se taková havárie stane, tak potřebujeme hlavně rychle odebrat vzorky ze všech možných výpustí, ze kterých se tam látka mohla dostat. A v momentě, kdy nevíme, na kterém kilometru, na kterém břehu máme výpusť, je to samozřejmě komplikace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sněmovní vyšetřovací komise k Bečvě zveřejnila závěrečnou zprávu. Poslechněte si rozhovor s předsedkyní komise Marií Pěnčíkovou (KSČM)

Ukázalo se také to, na co možná upozorňoval už kolega Petr Gazdík (STAN) ve svých dřívějších vystoupeních - ne všechny státní instituce postupovaly správně. Teď nechci říkat, že to byl úmysl, spíše koordinovanost jednotlivých orgánů v danou chvíli prostě nezafungovala, takže ač někteří postupovali dle svých metodických pokynů a interních pravidel, tak nakonec to neudělalo jednotné soukolí, ten jednotný fungující stroj, a došlo k řadě pochybení.

Považujete závěry za natolik závažné, že jste požádali předsedu sněmovny o svolání mimořádné schůze?

Určitě, shodli jsme se v podstatě jednomyslně, že je potřeba, ať je zpráva projednána. Jak víte, poslední schůze byla už v momentě, kdy jsme jednali na komisi a nebylo jisté, jestli bude dalším týdnem pokračovat nebo ne.

Proto jsme i do usnesení vyšetřovací zprávy přidali výzvu předsedovi Poslanecké sněmovny se žádostí o svolání mimořádné schůze. Myslíme si, že naše podněty by měly být na půdě Poslanecké sněmovny projednány, ať dostanou oficiální ráz. Když komise na zprávě pracovala a zabývala se tím, byla by škoda, aby zapadla. V tomto volebním období už by to jinou cestou, než formou mimořádné schůze, nebylo možné. A já doufám, že tím vznikne i podnět pro budoucí Poslaneckou sněmovnu, aby se ti tím opravdu zabývala a ke změně legislativy došlo.

Úřady při šetření havárie na Bečvě chybovaly, vyplývá z vyšetřování komise. Kritizovala odběr vzorků Číst článek

Čili by měly následovat nějaké legislativní změny nebo změny postupů státních úřadů?

Ano, to byl závěr komise a byli bychom rádi, kdyby k tomu v budoucnu došlo.

Pochybení úřadů

Zpráva komise upozorňuje na pochybení konkrétních úředníků. Doporučujete i postihy nebo vyvození osobní odpovědnosti?

Ve zprávě jsme se přímo postihy nezabývali. To je samozřejmě na samotných vedoucích orgánech, aby to se svými zaměstnanci prořešili. My tam na některá pochybení upozorňujeme a předpokládám, že budou s danými zaměstnanci řešena, ale ze strany komise tam žádný takový podnět nebyl.

Ani po roce nebyl viník usvědčen, prověřovali jste i průběh vyšetřování? Máte v tomto směru nějaké výhrady?

Samozřejmě jsme byli seznámení i s policejním spisem a se záznamy policie. Určité výhrady a pochybnosti vzhledem k tomu, že doba je opravdu dlouhá, tam jsou. Na druhou stranu pořád věřím orgánům činným v trestním řízení a doufám, že to dotáhnou do zdárného konce a viník bude usvědčen a hlavně potrestán.

A zadruhé, sami jsme v závěrečné zprávě upozornili třeba na pochybení pana soudního znalce (Jiřího) Klicpery s tím, že se obáváme, že opravdu porušil mlčenlivost a tím mohl vyšetřování také ohrozit.

Porušení mlčenlivosti je tedy to hlavní pochybení?

Ano.

Vyšetřování kauzy otravy řeky Bečva bude mít zpoždění. Trestní spis míří na přezkum do Olomouce Číst článek

Jak informoval server iROZHLAS.cz, vyšetřování začalo v pátek přezkoumávat Krajské státní zastupitelství v Ostravě. Je k tomu podle vás důvod?

Důvod tam patrně je, jinak by k tomu přezkoumání nedošlo. S jakým závěrem bude přezkum uzavřen, to se uvidí. Ale za mě mírné pochybnosti panují.

V jakém smyslu?

Ta doba je opravdu dlouhá. Nám nebyl předložen kompletní spis, takže je pravda, že jsme byli uklidňování tím, že některé informace nemohou být poskytnuty ani vyšetřovací komisi. Pan soudní znalec Klicpera nebyl zbaven mlčenlivosti, mlčenlivosti nebyli zbaveni ani zástupci z Vodňan, které jsme si chtěli na komisi přizvat - a myslím si, že ti by tam vnesli další důležité informace. Takže pro mě je toto částečně pořád určitá vnitřní spekulace.

Legislativní změny

Máte pocit, že by komise mohla pracovat v novém složení i po volbách a navázala na vaší práci?

Myslím si, že komise tak, jak teď byla, a ať už pracovala v poměrně velkém časovém presu, udělala kus práce. Myslím si, že závěry, ke kterým jsme dospěli, jsou objektivní a všeříkající.

Na druhou stranu chápu, že to byla opravdu obrovská tragédie a pokud vznikne podnět pro vznik – ale pro mě už spíše pracovní skupiny, která by se zabývala tou legislativní úpravou – tak to budu samozřejmě pozitivně kvitovat. Nevím, jestli je nutné ještě ustanovovat přímo vyšetřovací komisi, protože tak, jak jsme si na vyšetřovací komisi řekli už tentokrát, naším cílem opravdu nebylo zabývat se hledáním viníka - to mají orgány činné v trestním řízení. My jsme hledali legislativní pochybení.

Babiš kritizuje sněmovní vyšetřovací komisi k havárii na Bečvě. ‚Rozhoduje místo policie,‘ uvedl Číst článek

Jak probíhalo samotné jednání vyšetřovací komise? Shodli jste se snadno, anebo jste se o zveřejněné závěry přeli?

Diskuze probíhala. Komise byla tvořena se zástupců napříč politickým spektrem. Každá politická strana zastoupená v Poslanecké sněmovně měla svého zástupce. Rozhodně to nebylo tak, že by každý z kolegů, který předložil svůj návrh, měl podporu dalších osmi členů, to v žádném případě. U některých návrhů jsme konzultovali a snažili se přijít na kompromisní řešení, třeba jen stylizací věci a formulační úpravu, ale tak, aby zpráva byla přijatelná pro co nejvíce členů vyšetřovací komise. A myslím, že se nám to podařilo, protože vyjma jednoho člena pro zprávu v pátek zvedli ruku všichni.

Dá se říci, jakého charakteru by měly být legislativní změny?

Samozřejmě vodní zákon a novelizace vodního zákona běží, na tom ministerstvo (životního prostředí) pracovalo. Přesto si myslím, že jsou tam nedotažené věci, například nutnost mapování výpustí. To je něco, co jsme na vyšetřovací komisi omílali několikrát a opakovaně, protože to považujeme za zásadní problém a ani v novém vodním zákoně se to neřeší. Chápu, že to bude technicky složité zmapovat, ale pro případ budoucích havárii to považujeme za nezbytné, což asi to nejdůležitější.