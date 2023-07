Prohibice se vždy otočí proti lidem. Je to krutý sociální experiment, který nikdy nefungoval, říká Vobořil

Měl by být u nás prodej a užívání marihuany za přísných podmínek legální? Návrh zákona vypracoval národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ve spolupráci s Piráty. Podle nových pravidel by bylo možné samopěstování, vznik konopných klubů a stanovení modelu licencovaných výrobců, distributorů a prodejců. Vznik zákona ale problematizují lidovci. Je důvod k obavám, nebo by legalizace přinesla větší benefity než prohibice? Praha 15:46 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měl by být u nás prodej a užívání marihuany za přísných podmínek legální? Návrh zákona vypracoval národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ve spolupráci s Piráty | Zdroj: Unsplash | CC0 1.0

Tom Philipp, místopředseda KDU-ČSL, který je zároveň místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví je pro ponechání současného stavu a to takového, kdy je víceméně marihuana zakázaná, ale její pěstování v určitých mezích pro osobní potřebu nebo její využívání pro léčebné a vědecké účely je povolené a pro Philippa také přijatelné.

Proti tomuto názoru vystupuje Vobořil. Podle jeho zkušeností a mnoha letech praxe v oblasti závislostí je úplný zákaz marihuany kontraproduktivní.

„Za sebe považuji prohibici jako za prohraný boj. Něco jako rozumná prohibice se nikdy nepodařilo. Dnes jsou za obyčejnou marihuanu tresty i trojnásobně delší než třeba za sexuální zneužití dětí. To znamená, že i když jsme naše zákony velmi zliberalizovali, tak v tom reálu se prohibice vždy otočí proti lidem a je to krutý sociální experiment, který nikdy nefungoval,“ míní Vobořil.

Jak jsou na tom jiné země?

Philipp se divá i na země, které jsou liberálnějšího rázu, co se týče marihuany. Patří mezi ně například Nizozemsko, Uruguay a další, kde jsou podobné zákony tomu, co nyní navrhuje Vobořil.

„Zprávy, které ty dané země vydávají, neukazují, že by u nich došlo k poklesu užívání drog, spíše naopak, tedy alespoň podle toho, co jsem se dočetl. Experimenty v rámci Ameriky, Evropy nebo i dalších světadílů jsou činěny a zatím se vyhodnocují a neříkám, že jsou ty výsledky definitivní, protože chování společnosti je potřeba sledovat v delším horizontu. Zatím se mi ale nezdá, že by legalizace, přestože s tvrdou regulací, vedla k nižšímu užívání drog dětmi a mladistvými,“ říká Philipp.

Podle Vobořila jsou ale čísla z Nizozemska jasná. „Studie ESPAD se dívá na 38 zemí a srovnává je už od roku 1996 každé čtyři roky. Uvádí také čísla těch nejrizikovějších skupin, a to dospívajících lidí. A tam je na tom Nizozemsko výrazně líp než ČR nebo Francie. Schválně říkám ČR nebo Francie, protože to jsou země s opačnými trestněprávními přístupy a obě tyto země mají vysoký problém oproti Nizozemsku, které dalo peníze spíše do prevence než do represe,“ uvádí Vobořil.

Podle evropské zprávy o drogách je v Česku nejvíce uživatelů konopí na obyvatele v Evropě. Podle Philippa to ale neukazuje na to, že by prohibiční systém nefungoval.

„Málo se věnujeme prevenci a dáváme na ni málo finančních prostředků. Například i v rámci zdravotního pojištění je třeba, aby tam byla ta léčba a prevence, brát to jako chorobu a hradit to i jako chorobu. Myslím si, že to není o tom, že z toho můžeme rovnou dedukovat, že nefunguje prohibice. Nefunguje celý ten systém od prohibice přes prevenci až po léčbu. A musíme hledat cesty, jak tento systém zlepšit tak, abychom společnost ochránili nebo respektive abychom zabránili šíření této tiché nákazy,“ dodává Philipp.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu výše.