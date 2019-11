Jirkov koupil cirkusovou maringotku principála Kludského z roku 1926. Město ji zrestauruje a vystaví

Pracovníci transportní společnosti pomocí kurtovacích lan a jeřábu sundávají deset tun vážící historickou maringotku z podvalníku na zem. Cesta z Prahy trvala dvě hodiny. Problémy byly s naložením i s váhou historického vozu.

„Trochu jsme neodhadli váhu, mysleli jsme, že to má sedm tun, nakonec jsme ale zjistili, že je to deset tun. Bylo správně, že jsme to dělali jeřábem. Museli jsme udělat speciální konstrukci s podložením na šesti místech, aby nedošlo k destrukci,“ popsal pro Český rozhlas Sever pracovník transportní firmy František Kašpar.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Luxusní maringotka principála Karla Kludského z roku 1926 dorazila po poledni do Jirkova na Chomutovsku, město ji zrestauruje a vystaví u Kludského vily. Natáčel Jan Beneš

Salónní vůz z roku 1926 koupil Jirkov za 600 tisíc korun od soukromého vlastníka. V Jirkově se totiž narodil a žil její původní majitel – principál cirkusu Karel Kludský. Maringotku s původním vybavením v budoucnu najdou zájemci v zahradě Kludského vily. Kolik budou stát restaurátorské práce, zatím není jasné.

„V tuhle chvíli nemáme nic rozsáhlého a detailního. Měli jsme prvotní odhady od znalců z Národního muzea, kteří tvrdili, že by to mělo být maximálně do milionu dvě stě až milionu pět set tisíc,“ říká starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO).

Obdobný cirkusový salónní vůz už v Evropě zřejmě není možné najít, říká historik Michal Bečvář. „Je to světový unikát. Měří téměř deset metrů a je v ní pět místností – koupelna, ložnice, obývák, předpokoj a kuchyň. Do předpokoje se vchází výsuvnou terasou.“

Uvnitř maringotky je zachovalá původní ložnice, knihovny i piano.