Pekarová: Máme velkou ambici korespondenční volbu prosadit. Ještě před prezidentskými volbami

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se považuje za optimistku a očekává, že v české legislativě prosadí jak korespondenční volba, tak manželství pro všechny. Kromě toho vládní koalice plánuje novelizaci zákona o změně výběru mediálních rad. Všechna tato témata jsou do jisté míry kontroverzní a mají své kritiky. Na to Pekarová Adamová v rozhovoru říká: „Kde je vůle, tam je cesta." Praha 7:00 19. června 2022

Minulý týden jste pracovně navštívila Švýcarsko. Setkala jste se tam i s krajany v české škole. Předpokládám, že jste mluvili i o korespondenční volbě – to je vaše velké téma...

My máme velkou ambici tento slib splnit. Dnešní vládní strany o to – tehdy ještě v opozici – dlouho usilovaly. Odpracovaly na tom velký kus práce. Chceme v tomto ještě vést dohody s opozicí, ale v případě hnutí ANO i SPD je odpor ke korespondenční volbě obrovský.

U hnutí ANO se ten postoj výrazně proměnil poté, co Andrej Babiš začal uvažovat o kandidatuře na prezidenta a je jasné, že by u krajanů v zahraničí neměl takovou podporu jako doma. Tudíž mu tato možnost logicky nehraje do karet. Proto stále trvají obstrukce. Každopádně se nevzdáváme. Nebudu ozřejmovat naši taktiku, ale máme velký zájem na tom, aby se to stihlo ještě před volbou prezidenta příští rok.

Právě ta taktika by mě ale zajímala…

Pokud chceme, aby nehavarovala, nebudu ji tady ani naznačovat. Ale způsobů je dost. Například mimořádná schůze. Ačkoli musíme všichni vydržet tu dlouhou a místy ne úplně věcnou debatu, jejímž jediným cílem je zdržet projednávání toho konkrétního zákona. Ale je to způsob, který se nám osvědčil.

A když jste zmínila, že chcete, aby se tak volil i prezident - stihnete to prosadit?

Čas opravdu kvapí. Ministerstvo vnitra bude taky potřebovat určitý čas, aby nová pravidla zpracovalo, připravilo se na ně.

Kdy by se to tedy mohlo reálně projednávat?

Je to otázka právě nějaké dohody ohledně programu. Momentálně je preference mimořádná schůze. Ale těch věcí, které aktuálně opozice obstruuje, je víc, takže to bude spíš na koaliční dohodě.

Máte nejzazší termín?

Nejpozději by to mělo být v září. Právě aby se to všechno stihlo. Každopádně korespondenční volba je pokaždé tématem našich setkání s krajany v každé zemi. A je jednoznačné, že neplatí argumenty, že naši krajané nemají volit, protože u nás nežijí. Oni mají velký zájem na tom, co se děje v naší zemi.

Mnozí by se rádi i v budoucnu vrátili a proto jim záleží na tom, jak se bude dál vyvíjet. Neměli bychom zapomínat, že stát má od krajanů žijících v zahraničí ročně přes 80 miliard korun. To nejsou lidé odtržení od České republiky.

Manželství pro všechny

Další věc, která rozděluje politickou scénu - i když tentokrát ne podle stranické příslušnosti - je téma manželství pro všechny...

I TOP 09 má od začátku v tomto volnost hlasování, ať se každý rozhodne podle svého svědomí. Já jsem předkladatelkou toho zákona, stojím si za ním a věřím, že podporu většiny poslanců mít bude. Uvidíme v debatě, jaké je rozložení sil. Podle mě nemá v tomto případě smysl, zavazovat se v klubech k jednotnému hlasování.

Věříte, že zákon projde?

I v tomto jsem optimista a věřím, že ano.

Kdy by se poslanecká novela o umožnění uzavírat manželství stejnopohlavním párům mohla schvalovat?

Předkládá to pět zástupců sněmovních klubů - TOP09, ODS, Piráti, Starostové i hnutí ANO. Společně tedy budeme hledat i termín. Teď je ale na řadě vláda, která to musí projednat.

Nemají kritici té předlohy trochu pravdu, když tvrdí, že Česko aktuálně tíží jiné problémy?

Lze řešit víc témat a víc problémů zároveň. Pro mě je prioritou samozřejmě nejen manželství pro všechny, ale i řada jiných výzev. Abychom nenechali padnout spoluobčany, kteří jsou v tíživé situaci, nezvládají splácet své účty, řešíme vysoké ceny energií, máme zde statisíce příchozích z Ukrajiny, které musíme zvládnout. Tyto věci řešíme, ale to neodsouvá manželství pro všechny na vedlejší kolej.

Lidovci už deklarovali, že tento návrh rozhodně nepodpoří. Nemůže to způsobit rozkol v koalici?

My už jsme dobře věděli před volbami, že na téma nemáme jednotný názor. Je to poslanecký návrh, jeho prosazení není v programovém prohlášení, takže postoj lidovců není žádné překvapení.

Výběru radních do mediálních rad

Co ale máte v programovém prohlášení, to je prosazení novely o změně ve výběru radních do mediálních rad - tedy Rady České televize a Českého rozhlasu. Měl by se na něm podílet i Senát. Jak je předloha daleko?

Ta diskuse nad novelou je stále intenzivní. Řešíme ji na úrovni vládní koalice.

Jak se vládní koalice staví k financování veřejnoprávních médií? Koncesionářské poplatky se neměnily od roku 2005 a i třeba opoziční ANO namítá, že by byla namístě nějaká zásadnější novelizace zákona o České televizi a Českém rozhlase.

Pokud jde o koncesionářské poplatky, tak se domnívám, že byť se dlouho nezvyšovaly a částka není nijak velká, tak není příhodná doba pro jejich navyšování. Nebráním se ale diskusi třeba nad tím, aby se dočasně mohl zvýšit podíl reklamy. Třeba v České televizi i na kanálech, kde byla dosud omezená. Samozřejmě vyjma dětského kanálu. To si myslím, že by mohlo být řešením a mohlo by to tu finanční situaci stabilizovat. Mohlo by to platit třeba jen dočasně.

To znamená, že už tenhle návrh by byl součástí té novely?

Ta novela má především zapojit Senát do rozhodování o složení rad. Ale tím, že ještě není předložená, tak teď diskutujeme různé možnosti. My jsme to řešili i na předsednictvu TOP09 a shodli jsme se, že by to bylo elegantní řešení.

Takže je to ve hře?

Ano, s tím my jako TOPka půjdeme do jednání s ostatními koaličními kolegy.

A stihne se to do konce roku 2022, jak píšete v programovém prohlášení?

Kde je vůle, tam je i cesta.

I tohle je ale věc, o které nejspíš bude obtížné přesvědčit opozici. Jak to chcete udělat?

Naší pákou je 108 koaličních hlasů. Neznám osobně postoje obou opozičních stran k tomuto návrhu a nechci je předjímat, takže uvidíme, jak bude vypadat projednávání na plénu.

Podařilo se vám už najít s opozicí nějaké kompromisní řešení ohledně zablokovaného jednání sněmovny? V minulých měsících jsme toho byli svědky hned několikrát...

Myslím, že už se podařil nějaký posun. Podařilo se naplnit dohody, které jsme udělali. Vnímám i celkovou změnu přístupu, což vítám a jsem za to ráda. Taky jsme se začali bavit v pracovní skupině, kterou jsem ustavila, o změně jednacího řádu. Jsme ale na úplném začátku. Samozřejmě i jednací řád poslanecké sněmovny je zákon a může být obstruován. Nedá se jen tak změnit.

Z koho je pracovní skupina složená?

Jsou tam zástupci všech sněmovních klubů a pověřený její koordinací je místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Funguje to zatím?

Zatím jsme se sešli jednou a sdělili si základní představy. Bavili jsme se například, jak zefektivnit interpelace tak, aby byly atraktivnější. Obecně je ale důležité o těchto věcech diskutovat, hledat řešení. Problematické bývá taky to, že nemáme jednacím řádem jasně danou časovou dotaci na obhajobu návrhu na změnu pořadu schůze. I to může být prostor pro obstrukci. Opozice se naučila využívat tento čas často až k paralýze jednání.