Válek je schopen multitaskingu, ale hrát karty v Senátu nemusel, připouští Pekarová Adamová

Obešla vládní koalice ve sněmovně jednací řád, jak jí vytýká opozice? Proč je jednání v parlamentu v nebývalé míře blokováno dlouhými obstrukcemi? A čím to, že politické projevy poslanců a poslankyň nabraly nebývalou hrubost? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:16 18. února 2022

Když si promítnete, jak v tomto týdnu probíhalo jednání sněmovny, máte pocit, že jako vládní koalice zmenšujete, nebo naopak zvýrazňujete rozdělení společnosti?

Snažíme se samozřejmě zmenšovat a eliminovat napětí ve společnosti, co jen to jde. Nicméně je tady část ať už politické reprezentace, tak veřejnosti, která do toho vnáší celou řadu velmi silných slov, emocí a pokřivených informací, které se nezakládají úplně na pravdě. A v tu chvíli křičící a velmi malá menšina lidí může vypadat jako poměrně velká. Ale ve skutečnosti si myslím, že kdybychom se zeptali náhodných jdoucích na ulici, co říkají na pandemický zákon, tak na to žádný vyhraněnější názor mít nebudou. Zkrátka tato složitější věc, která je ale nutná pro to, abychom epidemii byli schopni dále řídit, vyvolala možná zbytečnou emoci některé části společnosti. A ta tu věc teď vydává za něco, čím není.

Vy i vaši kolegové jste kritizovali na sociálních sítích obstrukce opozice? Nezapomínáte na to, že obstrukce jste opakovaně používali i vy, když jste byli v opozici?

Vždy říkám, že obstrukce jsou legitimní a že je považuji za legitimní nástroj i ve sněmovně. Taktéž jsme je využívali, ale je nutné vidět míru a to, čeho tím chci dosáhnout. Jestli mohu dosáhnout toho, že se zákon pozmění, nebo že se vůbec nepřijme. Ale tady bylo jednoznačné, a opozice to moc dobře viděla, že může kolem toho vytvořit jenom velkou debatu, a tudíž se na této obstrukci zviditelnit. Ale ničeho jiného dosáhnout nemůže. Takže posloužilo to k zviditelnění zejména SPD, Tomia Okamury a dalších.

Bylo by po zkušenostech z tohoto týdne z všeho pohledu správné upravit jednací řád?

To samozřejmě mnoho poslanců napadá, zejména těch, kteří jsou tady čerstvě a nestačí se divit tomu, co se tady odehrává v posledních týdnech. Ale vždy jsem říkala, že považuji za důležitější naplňovat literu zákona a spíše se soustředit na to, abychom byli schopni některé věci upřesnit. Což můžeme učinit i bez změny jednacího řádu usneseními sněmovny. To si myslím, že je cesta jednodušší a správnější, protože i z minulých volebních období se řídíme usneseními, jsou určitým precedentem a zvyklostí.

Opravdu bylo nutné na pandemický zákon tak spěchat?

Určitě, když jeho dosavadní platnost byla do konce tohoto měsíce. Po 1. březnu už bychom neměli možnost používat nástroje s tím spojené, kterých je celá řada. I těch méně viditelných. Třeba ty, které se týkají systému chytré karantény a podobně.

Přijde vám v pořádku, když ministr Válek v Senátu při projednávání hrál na telefonu karty?

Pan ministr je schopen multitaskingu, vím moc dobře, že má velkou mentální kapacitu zvládat rozpravu, pozorovat pozorně, pak byl schopen odpovídat a replikovat, co tam zaznělo…

… a zároveň dobře dokázal hrát karty. Opakovaně jste mluvili o politické kultuře. Je tohle politická kultura, kterou si představujete?

Myslím, si, že to je nešťastné. Samozřejmě můžeme mít lidské pochopení – když u podobné debaty jste ve sněmovně, pak v Senátu, debata probíhá v součtu dohromady přes víc jak 45 hodin a zaznívají tytéž argumenty neustále dokola, tak je těžké udržet pozornost. Ale ano, považuji to za něco, co se nemuselo stát.

