Jsou to chyby, které se stávají, hodnotila nominaci Tuleji na ministra Pekarová Adamová

Předsednictví a výkonný výbor TOP 09 podle předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové rozhodne o novém ministrovi pro vědu a výzkum v nejbližších dnech. Nominace na post se vzdal Pavel Tuleja, který čelil kritice za to, že své vědecké práce publikoval v predátorských časopisech. „Kandidáty máme, ale nechci veřejně spekulovat," řekla pro Český rozhlas a Českou televizi Pekarová Adamová po uctění památky pádlých během Pražského povstání.

Proč je důležité si připomínat události Pražského povstání?

Každé hrdinství je potřeba si připomínat a také se jim nechat inspirovat, protože vděčíme naším předkům za to, že dnes žijeme ve svobodě a demokracii a je důležité si jejich odkaz připomenout. Ale nejen to, je důležité na něj navazovat.

Napadá vás nějaká spojitost mezi současností a tím, co se dělo v roce 1945?

Každá doba má své hrdiny, my teď vidíme hrdinský boj Ukrajinců o jejich svobodu, ale také o naše bezpečí. Proto je důležité vzpomínat nejen na hrdiny minulé, ale uctít i naše současníky, kteří se neváhají bránit a vzít iniciativy do svých vlastních rukou.

Nový ministr

Kdy bude jasné jméno nového nominanta na ministra pro vědu a výzkum?

Mělo by to být během příštího týdne. Během nejbližších dnů se schází naše předsednictvo i výkonný výbor strany, který o této věci rozhodne.

Konkrétní den zatím nejsem schopná říci, protože sice už máme svolané jednání, ale jakmile o tom bude rozhodnuto, budeme informovat.

Uvažovali jste o Matěji Ondřeji Havlovi (TOP 09) i o Markovi Ženíškovi (TOP 09), jsou tato jména pořád na stole, případně je tam i někdo další?

Kandidáty máme, ale nechci veřejně spekulovat. Chci, abychom se o tom nejdříve pobavili právě na jednání stranických orgánů a pak s tím seznámíme veřejnost.

Ten post tedy od pondělí bude neobsazený, to znamená, že na těch pár dní ho bude muset někdo převzít, nebo tam bude jen pauza, než se vybere nový ministr?

Post na chvíli zůstane neobsazený. Opravdu to bude jen v řádu několika málo dnů, takže není tak zásadní, aby na tu dobu někdo přebíral řízení postu. Protože se jedná o resort s ministerstvem, tak to není tak zásadní. Samozřejmě i z toho důvodu chceme rozhodnout v nejbližších dnech.

Jat teď tu situaci vnímáte? Konkrétně rozhodnutí o odchodu paní Langšádlové, potom měl nastoupit pan Tuleja, je to za vás politická chyba?

Rozhodně nás všechny tato situace mrzí. Opravdu jsem nečekala, že ve chvíli, kdy někdo obhájí pozici rektora a stane se rektorem v České republice, tak práce, která za ním je, neodpovídá určitým kvalitám.

Na druhou stranu, jsou to chyby, které se stávají a věřím, že celá situace bude brzy vyřešena. Respektive, vím to, protože na tom řešení se intenzivně pracuje.

Jak zamezíte tomu, aby se to neopakovalo? Budete toho kandidáta nějak prověřovat?

Prověření tou další kariérou bylo u pana Tuleji něco, co jsem považovala za naprosto dostatečné. Je pro mě překvapivé, že právě standardy, kterých by mělo být dosahováno, tak se ukazuje, že ani u pozice tak vysoké, jako je rektor univerzity, dodrženy nejsou.

Nedisponuji, ani nemám zájem disponovat, jakýmkoli oddělením, které by mi lustrovalo kandidáty. To jsou věci, které nepatří do demokratické strany.

Mohla byste prozradit, z kolika lidí vybíráte?

Nechci spekulovat ani o počtu, ani o konkrétních jménech.