Ústava není návod k pračce. Nejsem příznivcem toho, aby v ní byly lhůty, tvrdí Pekarová Adamová

Prezident Miloš Zeman v pátek jmenuje vládu Petra Fialy (ODS), a to včetně ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), k němuž měl výhrady. „Je strašně důležité, že už na samém počátku jsme prokázali soudržnost. Mnozí škarohlídi říkali, že pět stran v koalici tu ještě nebylo a rozpadne se. Ale tváří v tvář poměrně velkému sporu jsme zůstali jednotní,“ pochvaluje si předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Praha 16:43 16. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Prezident podle ní ustoupil kvůli připravované kompetenční žalobě, která prý měla velkou šanci na úspěch. V současné době ale její podání, aby se definitivně vyjasnily pravomoci prezidenta a premiéra, už není aktuální.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Nedomnívám se, že lze podávat žaloby preventivně – k něčemu, co nenastalo. To je podle mě nemožné a ve své podstatě to nedává logiku. Myslím, že soud by takovou žalobu nemohl ani přijmout a následně bychom jasno neměli,“ podotýká předsedkyně TOP 09.

Dále zdůrazňuje, že ústavní činitelé by měli vnímat Ústavu tak, jak je napsaná, a nepřekračovat své pravomoci. Současně by se prý Ústava neměla měnit a zpřesňovat.

„Ústava není návod na obsluhu pračky. Ústava umožňuje určité výklady a já nejsem příznivcem toho, aby v ní byly lhůty a podobně,“ uvádí s tím, že na základě aktuálních zkušeností je možné diskutovat o některých úpravách, současné znění ve věci jmenování ministrů ale považuje za dostatečně zřejmé na to, aby aktéři chápali, jak je myšleno.

Nový rozpočet do měsíce a půl

O důvěru vláda Petra Fialy požádá sněmovnu až v týdnu po 12. lednu. Předtím je prý třeba vypracovat programové prohlášení vlády, které koaliční priority zasadí do časového rámce, a navíc je třeba program prodiskutovat se svazy a komorami, jichž se týkají.

„Základem musí být stabilizace veřejných financí a zkrocení dluhů, které tady současná vláda v demisi nasekala – roztáčí dále inflační spirálu a podobně,“ přibližuje svoji představu o programovém prohlášení Pekarová Adamová.

Za růst inflace podle ní můžou nejen covidová opatření a vyplývající omezení poptávky, ale také nejrůznější předvolební dárečky z uplynulých let, například pětitisícové rouškovné pro seniory. „Vláda se rozhodla, že tyto velmi silné voličské skupiny bude tímto způsobem oslovovat, řekněme až uplácet,“ kritizuje.

Odmítnutí ministra? Prezident si počíná protiústavně, shodují se politologové a ústavní právníci Číst článek

Vláda prý také začne intenzivně pracovat na rozpočtu pro příští rok, který má přinést úspory v řádu desítek miliard korun. Bude třeba ho co nejdříve schválit, aby rozpočtové provizorium trvalo co nejkratší dobu. Podle předsedkyně sněmovny by se kvůli tomu měly zkrátit i schvalovací lhůty.

„Jednací řád vlastně umožňuje zkracování lhůt tak, abychom v řádu měsíce a půl měli rozpočet kompletně schválen sněmovnou. A to i při té docela očekávatelné diskuzi, která určitě nebude stručná,“ soudí Pekarová Adamová.

Jaké zákony bude chtít nová vláda co nejrychleji schválit? A lze očekávat legislativní smršť? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.