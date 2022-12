Výroku o svetru nelituji. Opozice by asi lidem doporučila tílko, říká Markéta Pekarová Adamová

Na první pohled zažíváme stejné předvánoční návaly v obchodech jako vždy, statistiky ale ukazují propad tržeb obchodníků. Podle výzkumu společnosti PAQ Research pro Český rozhlas musí kvůli rostoucím cenám třetina domácností omezit výdaje za dárky. „Vláda to intenzivně řeší, dvakrát se zvyšovalo existenční a životní minimum, na které jsou navázané dávky. Je to cílená pomoc,“ říká předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Rozhovor Praha 0:11 24. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Pekarová Adamová (TOP09) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Chápu, že ve statistikách je těch lidí více než v předchozích letech. Stále ale máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě, takže lidé stále mají práci a tedy i příjmy, a zároveň míra ohrožení chudobou patří k nejnižším vůbec. Takže v tom porovnání není situace tak tíživá, jak se může zdát,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny a vládní TOP 09

Předsedkyně TOP 09 dále poukazuje na to, že státní pomoc je dostupnější většímu počtu lidí než dříve a vedle adresné je zde i plošná pomoc, například ve formě cenových stropů na energie.

„Kousek od nás je válečný konflikt a my byli příliš závislí na ruských surovinách. Vláda zajistila dostatek energie na tuto zimu, což vůbec nebylo samozřejmé ani jednoduché. Když nás kritizuje hnutí ANO, tak se na to dívám s pousmáním, protože kvůli nim jsme byli na ruských zdrojích závislejší, než jsme museli být,“ podotýká.

Pozastavuje se také nad tím, jak o dopadech energetické krize informují některá média. Jako příklad uvádí reportáž televize Prima o důchodkyni, které přišel účet za energie převyšující její penzi.

„Když jsem se pídila po tom, jak paní pomoci, tak jsem zjistila, že už jí dávno pomohl stát se zaplacením nedoplatku, vyřizuje se jí sociální dávka a zálohy, které neodpovídaly očekávatelné spotřebě, jí dodavatel snížil. Ale to už v reportáži nikdo neuvedl. Pak to vyvolává strach a pocit, že stát nepomáhá,

Svetr místo tílka



„„Pár set kilometrů od nás lidé tráví svátky v zimě a ve tmě. Měli bychom se chovat šetrněji a tím pomoci Ukrajincům válku vyhrát.““ Markéta Pekarová Adamová

Pekarová Adamová nelituje svého výroku o tom, že by si lidé měli vzít svetr, když jim bude zima. „Řekla jsem ho v kontextu toho, že zimu zvládneme, a to i tím, že se uskromníme. V těchto časech je třeba být šetrnější, válka se týká i nás, neměli bychom to vnímat jen ve zpravodajství, na které jsme si zvykli,“ zdůrazňuje.

„Pár set kilometrů od nás lidé tráví svátky v zimě a ve tmě. Měli bychom se chovat šetrněji a tím pomoci Ukrajincům válku vyhrát. Když jsou pro nás energie dnes tak nedostupné a drahé, tak vytápět na 25 stupňů, jako byli někteří zvyklí, je prostě moc. Opozice by asi lidem doporučila tílko,“ doplňuje.

Napjatá atmosféra se podle ní projevuje i v Poslanecké sněmovně, kde častěji než dříve docházelo ze strany opozice k obstrukcím. Šlo například o zrušení elektronické evidence tržeb, zákon o střetu zájmů, zavedení korespondenční volby nebo změnu zákona o České televizi.

„Obstrukce jsou legitimní nástroj opozice, ale my tím vždy sledovali jeden cíl. V minulém období jsme obstruovali maximálně dvě věci, teď to bylo během jediného roku asi pět zákonů,“ upozorňuje Pekarová Adamová.

Jak vnímá nízké preference své strany? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.