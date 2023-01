Markéta Popelářová Na Hradě: Prezidentka může mluvit o mateřské, menstruaci i body shamingu

„Spousta žen se setkává s body shamingem, netýká se to jen vysoce postavených,“ říká učitelka Markéta Popelářová v podcastu Na Hradě. Radio Wave zapojuje do úvah o roli a odpovědnosti prezidenta nebo prezidentky generaci, která kandidovat nemůže, ale volí a od hlavy státu má očekávání. Jak má hlava státu reprezentovat a jaká témata otevírat? Markéta Popelářová je další z mladých osobností, které se vžily do role nově zvolené hlavy státu. Praha 14:52 5. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Možná bych neřekla hned napoprvé, že ruším schůzku kvůli bolestivé menstruaci,“ uvažuje nově zvolená prezidentka Markéta Popelářová | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

Na Hradě Na Hradě je minisérie vysílaná u příležitosti volby prezidenta České republiky v roce 2023. Čtyři mladé osobnosti veřejného dění se v ní vžijí do role nově zvoleného prezidenta nebo prezidentky. S autorkou Markétou Vozkovou přemýšlí o tom, jak má hlava státu vystupovat, ovlivňovat veřejné dění nebo řešit konflikty. Součástí každé epizody je i prezidentský kvíz, otázky klade robotka Libuše.

„To, že máme prezidentku ženu je, pro Česko velkým okamžikem,“ domnívá se Markéta Popelářová, když se vžívá do role nově zvolené prezidentky.

Myslí si, že ženy v politice se setkávají s předsudky a mohou být někdy posuzovány podle jiných kritérií než muži: „Například rozdělení na rodinnou a pracovní stránku života, tam jsou jiná očekávání než u mužů, což ženám automaticky ubírá na pozici a musí se snažit o to víc.“

Podcastovou sérii Na Hradě vysíláme od pondělí 2. ledna denně v 11:20.

Ve svém prezidentství by se nevyhýbala tématu postavení žen ve společnosti, mateřské dovolené v politice ani vlivu menstruačního cyklu na život a práci.

„Možná bych neřekla hned napoprvé, že ruším schůzku kvůli bolestivé menstruaci. Ale pokud bychom se za pět let dostali do stadia, že bych mohla otevřeně mluvit o menstruačním cyklu a o tom, jaký má vliv na fungování ženy během měsíce, tak by to bylo fajn,“ doufá. Stejně tak by chtěla otevírat i téma body shamingu, tedy ponižování lidí kvůli vzhledu.

Proti nerovnostem

„Nerovnost ve společnosti se projevuje i ve vzdělání, prezidentka se toho může dotknout ve svých projevech,“ říká Popelářová, členka iniciativy Otevřeno. Podporuje zvyšování kvality vzdělávání, chtěla by se proto v úřadě věnovat i tomuto tématu. Nechce se plést politikům do práce, spíše podporovat iniciativy ve vzdělávání, které považuje za dobré.

Přeje si, aby děti ve školách věděly, že na jejich budoucnost prezidentka myslí, a nestyděly se při pohledu na portrét hlavy státu ve třídách. Nerovnosti ve společnosti by chtěla snižovat i podporou učitelů a učitelek.

V prezidentském vědomostním kvízu, který připravila robotka Libuše, Markéta Popelářová neznala odpověď pouze na jeden dotaz: jestli je pravda, že prezident dostává zprávy od zpravodajských služeb. Je to pravda, prezident citlivé zprávy může dostávat, pokud by to ale mohlo představovat hrozbu, nemusí mu být citlivé informace předány.

„Pokud se nám podaří vidět školy jako místa, která mají na kvalitu života obrovský dopad, a pokud budeme s tímto faktorem ve prospěch nás všech – nejen dětí, ale i dospělých - umět pracovat, věřím, že se v naší zemi přirozeně zlepší i další oblasti, které nás aktuálně pálí.“

Převzala by prezidentka Popelářová ekologickou anticenu? Poslechněte si celý podcast Na Hradě, audio je výše v článku.