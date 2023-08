Politici jsou jen lidé. Pro Vaňkovou by byl reputační problém, kdyby byla proti drogám, míní politolog

Na sociálních sítích se objevila fotografie primátorky Brna Markéty Vaňkové (ODS), na kterých je také vidět bílý prášek. Sama primátorka připouští pravost snímku, detaily si však podle svých slov nepamatuje. Vyvodí z kauzy politické důsledky? „Politici jsou pouze lidé a jsou odrazem nás ostatních. Určitě by si ale měli dávat pozor,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz politolog Otto Eibl. Rozhovor Brno 12:41 1. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opozice kritizuje brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou kvůli její politice, říká politolog Otto Eibl | Zdroj: Profimedia

Jak často se politici setkávají s drogami?

To předpokládáte, že mám informace, které nemá veřejnost. Například opoziční zastupitel Matěj Hollan říkal, že užívání kokainu je v politice poměrně běžnou záležitostí. Tím to spojil s agendou dekriminalizování a legalizace rekreačního užívání drog.

Brněnskou primátorku vyfotili s bílým práškem a srolovaným papírkem. Večer si nepamatuje, tvrdí Číst článek

Odpověď bychom měli ale začít s tím, že i politici jsou pouze lidé, kteří mají svoje zájmy. Jsou jen odrazem nás ostatních. Bylo by naivní si myslet, že takové věci nedělají. Nicméně je pravda, že jsou pod drobnohledem, a pokud bychom chtěli být trochu patetičtí, tak bychom říkali, že by měli být příkladem. Což se úplně neděje.

Abych ale odpověděl na otázku, je to asi stejně běžné jako v populaci, jenom je to někdy více vidět.

Jsou podobné věci osobní záležitostí politiků? Je jejich věc, jak tráví čas, nebo by měli jít společnosti příkladem?

Tohle je normativní otázka, já na ni nemám odpověď. Určitě by si ale měli v době sociálních sítí a technologií dávat pozor na to, co na veřejnosti dělají. Žádný prostor, ve kterém se pohybují, nemusí být stoprocentně soukromý, pokud ho nekontrolují lidi, které mají kolem sebe.

Otto Eibl Politolog Otto Eibl působí jako vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje především na politickou komunikaci a politický marketing. Je také odborným asistentem Mezinárodního politologického ústavu, výzkumného pracoviště na této fakultě.

Teď to může znít, že navádím k tomu, aby se nenechali chytit, ale do určité míry to tak může být. Násobně větší reputační problém by to ale byl, kdyby Vaňková byla na veřejnosti militantní zastánkyní potírání drog.

To by podrylo autenticitu jejího politického poselství. Já si nepamatuji, že by někdy říkala, že drogy je třeba vymýtit nebo že je potřeba být více restriktivní.

Pořád ale zůstává stín toho, co učíme už naše děti, že drogy se brát nemají, jsou špatné a mohou vést k problémům.

Jak celou situaci Vaňková zvládá z komunikačního hlediska? Nejdřív totiž tvrdila, že fotografie je určitě falešná.

Krizová komunikace vzniká vždy pod tlakem a první reakce bývá špatná. Pokud člověk není trénovaný a nemá odstup, tak řekne něco, čím se brání. To máme společné s malými dětmi.

Další komunikace, která přiznává to, že se něco mohlo stát, ukazuje vývoj v kauze. Zdá se být otevřenější. Vaňková šla dál a řekla, že nějak tráví svůj volný čas, pije alkohol a konzumuje HHC (syntetický kanabinoid – pozn. red.), což jsou všechno legální látky. Zároveň upozorňuje na to, že je zastánkyní dekriminalizace či liberalizace v této oblasti.

Ovlivňují vědomí, ale ne tak jako tvrdé drogy. Česká vláda řeší, jak naložit s kratomem, CBD a HHC Číst článek

V tomto ohledu její komunikace není špatná. Protože ruku na srdce, ono se zase tolik neděje. Je okurková sezona, objevila se jedna fotka, kde jsou na telefonu nalajnované čáry asi kokainu. Není o čem psát, protože jsou prázdniny. Možná je to větší kauza, než by byla v době projednávání rozpočtu.

Myslíte si, že z celého dění budou vyvozeny nějaké důsledky, ať už ze strany samotné primátorky, brněnské ODS, nebo koaličních partnerů?

Zatím to tak nevypadá, reakce opozice je docela střídmá. Samozřejmě jsou kritické ostny, které se zatínají do primátorky. Není to ale kvůli tomu, že je na fotce, kde jsou možná drogy, ale kvůli její politice.

Zaznívá sice, že má odstoupit, ale spíše kvůli tomu, že zpackala přípravu stavby brněnské haly a Brno pod jejím vedením tak úplně nevzkvétá. Tohle je její osobní problém, ve kterém se asi nikdo nechce pitvat.