Marketingové zápasy v bahně, popisuje Hejlová úpravu volebního sloganu ANO

Koalice spolu využila, že si ANO nezaregistrovalo doménu s heslem své kampaně do eurovoleb. Na stránce Českoprotebevšecko.cz tak visí obrázek z kampaně ANO, s pozměněným heslem „Rusko pro tebe všecko". Není to nic nového, firmy to používaly už v devadesátých letech, říká Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Dá se to, co vidíme, označit za antikampaň, jak to pojmenoval předseda ANO Babiš a naopak odmítl premiér Petr Fiala (ODS)?

Je to zcela určitě součást negativní kampaně. Máme před volbami, takže samozřejmě téměř všechny politické subjekty se snaží ukrojit si co největší koláč voličských hlasů a pozornosti a někdy přitom nejednají úplně v rukavičkách.

O jak originální postupy jde? Už jsme tu něco podobného v minulosti před volbami zaznamenali?

Je to opravdu velmi neoriginální. Tyto postupy se objevují zejména v té obchodní sféře. Mnoho firem se snažilo zaregistrovat si nejrůznější domény třeba svých konkurentů nebo s různými koncovkami a potom je draze prodat. Pro někoho to byl výnosný přivýdělek, ale opravdu toto patří spíše do internetové minulosti.

ANO si stěžuje, že jde o antikampaň a o hybridní útok samotné. Použilo někdy podobné metody?

Zcela určitě se nejedná o hybridní útok. Ten vypadá opravdu jinak. Jak jsem říkala, je to téměř běžná součást negativní kampaně. Spíše je zajímavé, že ODS začíná. Připodobnila bych to spíše k nějakému zápasu v bahně.

Jak obecně funguje na voliče v rámci kampaně před volbami třeba právě parodie protivníka?

Může to působit velmi matoucím dojmem. A i tady v tom případě jsme viděli, že ODS chviličku zaváhala, než se k tomu přiznali. A ti voliči už potom opravdu nevědí, co je vtip a mohou se v tom velmi snadno ztratit.

Takže já bych toto rozhodně nedoporučovala, ať už se jedná o nějaké domény, které nepatří tomu, komu by asi patřit měly nebo o „přišlo WhatsAppem“, různé koláže, manipulace.. Já si nemyslím, že to je ve finále dobré pro společnost.

A dá se odhadnout, jak tento typ kreativity proti ANO přijmou voličské tábory koalice Spolu?

Já se domnívám, že voliči Spolu z tohoto nebudou úplně nadšení.

A jsou skupiny voličů, kteří jsou přístupnější tomuto typu kampaně?

Ano, určitě jsou tu lidé, kteří si třeba myslí, že celá politika je jenom divadlo a obecně mají spíše nižší důvěru a nezajímají se tolik o nějaké hodnotové názory. A spíš sledují to, kdo je z politiků víc pobaví, nebo i rozčílí.

Může toto být také určitý způsob, jak přitáhnout lidi k politice, nebo to nefunguje?

Samozřejmě, že emoce hrají velmi důležitou roli a zejména v posledních fázích kampaně vždycky jsou emoce velmi důležité.

Jak na vás zatím působí kampaň před červnovými eurovolbami?

Zatím na mě působí standardním dojmem. Lidé spíše nevědí úplně přesně, koho budou volit, protože si těžko mohou vybrat osobnosti, které by jim byly sympatické. Hodně často, podle mě zaznívá takzvaný protestní hlas. Tedy: „Já nechci volit toho, proto budu volit tamtoho.“