Policisté nevypátrali pachatele, který polil sochu Koněva barvou. Případ odložili

Policistům se nepodařilo vypátrat člověka, který v srpnu polil sochu maršála Ivana Koněva v Praze 6 barvou a pomník pomaloval nápisy. Případ proto odložila, informovala o tom v úterý Česká televize. Vedení dejvické radnice chce kontroverzní sochu přesunout na jiné místo. Zastupitelé městské části v září odhlasovali, že ji na náměstí Interbrigády nahradí památník osvobození Prahy na konci druhé světové války. Radnice vypíše na jeho podobu soutěž. Praha 19:37 1. října 2019 Pomalovaná socha maršála Ivana Koněva v Praze 6 Dejvicích

Případ polití sochy maršála Ivana Koněva policie prověřovala kvůli podezření z trestného činu poškození cizí věci. Pachatele ale podle mluvčího pražské policie Jana Daňka nenašla.

Socha maršála Koněva se stává terčem vandalů často. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09 se rozhodl, že barvu, kterou byl pomník politý v srpnu, nenechá hned odstranit. Následně ji vyčistil proruský aktivista Žarko Jovanovič s kolegou.

Kolář následně kolem pomníku nechal postavit lešení s plachtou, kterou odpůrci zakrytí několikrát strhli. Radnice Prahy 6 nakonec nechala sochu opatřit antigraffiti nátěrem a lešení i s plachtou odstranila.

Situace kolem sochy ruského maršála vyvolala napětí i v mezinárodních vztazích. Ruské velvyslanectví v Praze kritizovalo zakrytí sochy, nesouhlasí ani s přesunem sochy. Pokud by k němu došlo, považovalo by to za porušení česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích, uvedlo dříve.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD Česká republika smlouvu neporuší, pokud najde pro pomník jiné důstojné místo. Zastupitelé Prahy 6 mluvili o vojenském hřbitovu na Olšanech nebo chystaném památníku 20. století.