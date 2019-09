Schwarzenberg o kauze Čapí hnízdo: Zeman abolicí vzkazuje veřejnosti, že Česku vládne on

Prezident nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi vzkázal, že jakékoliv snahy o zvrácení závěrů v kauze Čapí hnízdo nemají smysl. Tak čtvrteční výroky Miloše Zemana ohledně možného udělení abolice premiéru Andreji Babišovi (ANO) chápe někdejší ministr zahraničí a nynější poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg. „A je to také vzkaz veřejnosti: Já zde vládnu, ostatní jsou mi poddáni.“ uvedl Schwarzenberg v rozhovoru pro deník Právo. Praha 18:02 21. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Schwarzenberga se Zeman ve funkci chová jako absolutistický panovník. | Foto: Martin Svozílek | Zdroj: Český rozhlas

Podle Schwarzenberga se Miloš Zeman ve funkci chová jako absolutistický panovník. „Jak to říkal Ludvík XIV.: Stát, to jsem já,“ hodnotí prezidentův postoj bývalý předseda TOP 09, který se o post hlavy státu ucházel v roce 2013.

Zeman podle něj dává najevo, že Babišovi pomůže bez ohledu na jakékoliv argumenty nejvyššího státního zástupce.

Šéf ODS Fiala navrhuje, aby se kvůli Zemanovým výrokům ohledně kauzy Čapí hnízdo sešla opozice Číst článek

Vyústění kauzy Čapí hnízdo podle Schwarzenberga působí dojmem, že státní zástupci při rozhodování podlehli politickému tlaku.

Ohledně závěrů případu prý souhlasí s lidoveckým předsedou Markem Výborným, který uvedl, že způsob získání dotací pro farmu Čapí hnízdo „asi nebyl trestný, ale rozhodně nebyl etický“.

Vyjma mírnění výčitek adresovaných Babišovi ohledně Čapího hnízda ale Schwarzenberg s kritikou premiéra přestat nehodlá. „Je jasné, že jak přestane konjunktura, tak skončí Babišova sláva. Příliš rozdával a v čase nouze už nebude mít co,“ myslí si. Důstojnou konkurenci hnutí ANO podle něj kromě jeho vlastní strany představuje také předseda ODS Petr Fiala nebo lídr Pirátů Ivan Bartoš.

‚Nešťastné Klausovo dědictví‘

Pokud jde o blížící se změnu ve vedení TOP 09, Schwarzenberg preferuje Tomáše Czernina před Markétou Pekarovou Adamovou. „Dříve, než kandidoval, jsem prosil Markétu, aby do toho šla, a ona to odmítala. A teď to měnit nebudu, protože když něco slíbím, tak to dodržím,“ řekl.

TOP 09 by podle něj prospělo opětovné spojení se Starosty, koalici s ODS a lidovci vyloučil kvůli názorovým rozdílům. „Lidovci jsou proevropštější a v ODS zůstává to nešťastné Klausovo dědictví,“ domnívá se.

Přesun sochy nezůstane bez odpovědi, vzkazuje Rusko ke Koněvovi. Praze kvůli tomu hrozí odvetou Číst článek

Schwarzenberg v rozhovoru okomentoval také prezidentovu snahu o oduznání Kosova, o níž Miloš Zeman mluvil před srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem. „Je to naprostý nesmysl. Pan premiér by měl prezidentovi vysvětlit, že to nejde,“ reagoval poslanec na názor, že uznání Kosova přes hlavu Parlamentu v době Topolánkovy vlády lze zvrátit.

Poslanec se vyjádřil také ke sporu ohledně sochy maršála Koněva na Praze 6. Odpor k pomníku podle něj vyvolává zejména informace o krvavém potlačení maďarského povstání. „Já jsem tu revoluci zažil, protože jsem pracoval na rakousko-maďarské hranici, a bylo to strašné,“ připomněl. „Proto považuji Koněvův pomník za pochybný.“