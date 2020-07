Jindrák o vyjednávání s Ruskem: Ambicí je setkání na nejvyšší úrovni, spor o Koněva je třeba řešit

Šéfem delegace, která se má při jednáních s Ruskem pokusit o zlepšení vztahů, by se měl stát ředitel zahraničního odboru Pražského hradu a poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) pro zahraniční otázky Rudolf Jindrák. Jindráka navrhnul ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD), nominaci konzultoval s premiérem i prezidentem Milošem Zemanem. Předmětem diskuzí s Ruskem bude také spor ohledně sochy maršála Koněva, řekl Jindrák Radiožurnálu. Praha 20:37 10. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Máte být zmocněncem pro konzultace s Ruskem. Co konkrétně role znamená?

Předně, jak už jste zmínila, na mé nominaci se shodli jak premiér, tak prezident, ministr zahraničních věcí i místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD). V praxi to znamená, že bych měl koordinovat diskuzi s ruskou stranou ohledně narovnání česko-ruských vztahů v současné době.

Budete domlouvat schůzku na vyšší úrovni, nebo budete o problémových bodech vzájemných vztahů jednat sám?

Měl bych koordinovat právě ta jednání, jelikož problémových bodů je celá řada a já si nedělám patent na rozum. Myslím, že bude důležité ustavit pracovní skupiny, které by se těmi jednotlivými body měly zabývat. Člověk samozřejmě musí mít nějaký cíl: tím v tomto případě skutečně může být setkání na vysoké, ne-li té nejvyšší úrovni.

Projevila Moskva o tato jednání zájem? Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ještě předevčírem mluvil o tom, že vztahy jsou zkalené a kontakty s českým vedením se v nejbližší době neplánují.

Myslím, že jde spíše o nedorozumění z ruské strany, možná z obou. Došlo k určitému zdržení, řešili jsme spíše otázky formálního charakteru, než ty obsahové. Myslím ale, že nastal čas začít řešit i ty.

Máte tedy nějakou odpověď z ruské strany? Podle ministerstva zahraničí zatím Moskva na nótu z české strany oficiálně nereagovala.

Na nótu z minulého týdne skutečně odpověď nepřišla, na ní se čeká. Nejde ale o akceptaci mé osoby jako koordinátora, jak se objevilo v médiích – jde spíše o procesní stránku věci, jakým způsobem konzultace budou zahájeny a kdo bude mým protějškem.

Čím to může být, že Moskva zatím neodpověděla? Co může být z ruské strany za problém?

Já bych tam problém neviděl, protože nóta byla předávána minulý pátek, takže od předání proběhl jeden týden. Navíc je doba dovolených a koronavirová situace v Rusku, potažmo v celém světě není jednoduchá. Nepřikládal bych tomu nějaký zvětšený význam: mašinérie běží a chvilku to trvá. My máme trpělivost a na ruskou odpověď počkáme.

Odlišný právní výklad

Jak si vysvětlujete, že vaše jméno ve čtvrtek na tiskové konferenci zmínila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová s tím, že se ledy hnuly ještě předtím, než váš post schválila vláda a kroky byly oznámeny českou stranou? Vy jste s Ruskem postup konzultovali?

Jisté konzultace samozřejmě probíhají již delší dobu. Informace o tom, že bych měl být vládou pověřen, byla v některých kruzích známá a pravděpodobně se donesla na ruskou ambasádu, která to sdělila do Moskvy. Nejsem úplně šťastný, že se to objevilo ještě před jednáním s vládou, respektive předtím, než nám ruská strana oficiálně odpověděla na nótu. Ale stalo se a nedělal bych z toho větší problém, než to je ve skutečnosti.

Už jste řekl, že se nechcete věnovat jenom aktuálním sporným dílčím záležitostem. Jde tedy o nějaké nové nastavení vzájemných vztahů, jako je respekt a dodržování pravidel, to, že se země nevměšují do svých vnitřních záležitostí a podobně?

Ambice je samozřejmě širší, než řešení problémů technického charakteru. Tam nepočítám konflikt kolem sochy maršála Koněva, to zdůrazňuji: z toho se stal problém politický, který je potřeba řešit. Mimochodem socha Koněva byla prvním impulzem k zahájení konzultací na základě vztahové smlouvy s Ruskem, podle článku pět. Ambicí je pojmout diskuzi jako hovor o vztazích v politické oblasti. Součástí vztahů mezi všemi státy je pochopitelně rovnost: máme zájem na tom mít s Ruskem dobré vztahy, ale ne za každou cenu. Ne v tom smyslu, že bychom dělali ústupky, které by nebyly v zájmu České republiky.

Je podle vás Rusko připravené s Českem jednat jako s rovnocenným partnerem, nikoliv z pozice síly? Ptám se proto, že podle ministerstva zahraničí Rusko po určitou dobu nechtělo přistoupit na jednání v rovném postavení.

Nedokážu si představit, že by to bylo jinak. Na jednání bychom ani nepřistoupili, pokud by nám ruská strana chtěla něco diktovat. Byl jsem členem jednání o česko-německé deklaraci, která také nebyla jednoduchá a trvala dva a půl roku. Přesto probíhala na principu „já jsem pán, ty jsi pán“ a bylo jedno, že Česká republika má deset milionů obyvatel, zatímco Německo 80 milionů. Totéž platí i pro Rusko.

Zmínil jste sochu maršála Koněva. Nechcete tedy jednat právě o tomto případu, nebo je to na jiná jednání?

Bude se o něm samozřejmě jednat, byl to první impulz k té schůzce. Možná by se ale měli začít bavit spíše právníci o tom, jak rozdílné máme pohledy na první stránku věci, je to téma pro experty. Na základě toho, jak se situace vyjasní, se lze bavit o dalších možných krocích.