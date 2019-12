Vnučka maršála Koněva přinesla k jeho památníku v Praze 6 rudé růže. Doprovodil ji ruský velvyslanec

Před příchodem Jeleny Koněvové se diskutovalo o tom, jestli má socha zůstat nebo ne. Vnučka maršála Koněva položila před památník kytici rudých růží. Už předtím i v podcastu Vinohradská 12 upozornila, že si přeje, aby byla socha přesunuta na důstojné místo.

Koněvova dcera Natalja například uvedla, že za přijatelné by považovala Olšanské hřbitovy, kde jsou pochovaní sovětští vojáci.

U památníku se sešli i odpůrci sochy. „Kam by se přesunula? Já bych nerad, aby to bylo zpátky do Ruska nebo na náměstí ambasády,“ řekl v pondělí odpoledne jeden z nich.

V září odhlasovalo zastupitelstvo Prahy 6, že maršál Koněv v Dejvicích stát nebude. Nahradí ho nový pomník Osvobození Prahy. Na jeho podobu se chystá městská část vypsat výtvarnou soutěž, ale teprve až bude jasné, kam by se pomník přemisťoval.

Srpnový spor

Spor o sochu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na Praze 6 se opět rozhořel koncem letošního srpna, kdy neznámý pachatel polil pomník rudou barvou. A objevil se také nápis: „Ne krvavému maršálovi! Nezapomeneme!“ Radnice později na facebooku oznámila, že sochu nechá pomalovanou, dokud nezačne ruská ambasáda jednat konstruktivně ohledně možného přesunu sochy na svou zahradu.

Památník o pár dnů později očistilo dobrovolně několik lidí. Městská část pak nechala sochu zakrýt lešením s plachtou, zdůvodnila to ochranou proti vandalům. Aktivista Jiří Černohorský se ji ale rozhodl strhnout. A Praha 6 se nakonec celé lešení rozhodla odstranit a památník opatřila novým ochranným nátěrem proti barvám.