Státní zástupce obžaloval exporadkyni ústeckého hejtmana. Měla si účtovat práci, kterou neodvedla

Bývalá poradkyně ústeckého hejtmana Vladislava Marschallová (ANO) půjde před soud. Státní zástupce ji obžaloval kvůli tomu, že si nechávala neoprávněně vyplácet peníze od společnosti Krajská zdravotní za práci, kterou podle vyšetřovatelů neodvedla. Krajskou zdravotní, pod níž spadá sedm nemocnic na severu Čech, vlastní Ústecký kraj, kde je hejtmanem stranický kolega Marschallové. Ústí nad Labem 10:43 19. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá poradkyně ústeckého hejtmana Vladislava Marschallová (ANO) půjde před soud. Státní zástupce ji obžaloval (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mohu potvrdit, že v té věci jsme podali obžalobu vůči jedné osobě pro zločin podvodu,“ řekl okresní státní zástupce v Ústí nad Labem Pavel Kaláb. Detaily sdělit nechtěl.

Škoda 305 tisíc

Podle informací Radiožurnálu hrozí Marschallové v případě uznání viny v krajním případě až osmiletý trest, neboť podle vyšetřovatelů podváděla v době nouze, kdy jsou trestní sazby přísnější.

Poradkyně hejtmana brala od Krajské zdravotní 130 tisíc měsíčně. ‚Řešila očkovací centra,‘ tvrdí Schiller Číst článek

Částka, kterou Marschallová neoprávněně získala, činí přes 300 tisíc korun. Radiožurnálu to potvrdila Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, která v případu figuruje jako poškozená. „Mohu potvrdit, že jsme vyčíslili škodu na zhruba 305 tisíc korun,“ sdělila Mrákotová.

Marschallová nechtěla případ komentovat. „Fakt se k tomu nebudu vyjadřovat, tohle je neveřejné a podepisovala jsem, že o tom nemám mluvit. Není to, že bych nechtěla, ale prostě nebudu. Až bude po všem, tak se k tomu určitě vyjádřím,“ řekla.

S dalšími dotazy odkázala na svého právníka Petra Vališe, ten se ale omezil na konstatování, že Marschallová s obviněním nesouhlasí. „Celou dobu považujeme trestní stíhání za neoprávněné,“ řekl Vališ. Bližší informace ale ani on nechtěl sdělit.

Spolu s ní byl původně obviněný i bývalý generální ředitel Krajské zdravotní Aleš Chodacki, jenž její smlouvy podepsal. Policie ho obvinila z porušení povinností při správě cizího majetku. Státní zastupitelství ale podle Kalába jeho trestní stíhání podmíněně zastavilo. Proč, sdělit nechtěl.

Kamarádský vztah

Celý případ začal v listopadu 2020, kdy Marschallová uzavřela s Krajskou zdravotní dvě smlouvy. Bylo to v době, kdy byla místopředsedkyní ANO v Ústeckém kraji, kde je hejtmanem Jan Schiller rovněž z ANO.

Práci pro hejtmana vykazovala poradkyně jako práci pro nemocnice. Se smlouvami na 130 tisíc měsíčně Číst článek

Oba se dobře znají, Marschallová byla v té době hejtmanovou poradkyní a před tím jeho asistentkou, když byl Schiller poslancem. Sama Marschallová v SMS odpovědi pro Radiožurnál označila jejich vztah za „kamarádský“.

Podle jedné smlouvy s Krajskou zdravotní měla pracovat na 0,7 úvazku jako koordinátorka očkovacích míst. Podle druhé smlouvy – dohody o pracovní činnosti – se měla věnovat PR a komunikaci s médii. Za obě měla dostávat celkem 130 tisíc korun měsíčně.

Lužická nemocnice v Rumburku přejde pod Krajskou zdravotní. Rozšíří zdravotní péči, přibude více doktorů Číst článek

Když se v březnu 2021 začala o smlouvy zajímat média, objevily se první pochybnosti. Server SeznamZprávy napsal, že zástupci některých měst, kde vznikla velkokapacitní očkovací centra, tvrdili, že s Marschallovou nikdy nejednali. Centra navíc vznikala až dva měsíce po podpisu smluv.

Radiožurnál v březnu 2021 přinesl dokumenty, které ještě více zesilovaly pochybnosti, zda Marschallová skutečně pracovala tak, jak podle smluv měla. Radiožurnál totiž získal „výkazy mzdových nároků“, kde se píše, kdy přesně a kolik hodin každý den odpracovala pro Krajskou zdravotní, aby za to mohla dostat zaplaceno.

Ve výkazu koordinátorky očkovacích míst se ve všech pracovních dnech střídaly jen šestky a osmičky s tím, že vždy pracovala od 8 do 14 hodin, nebo od 7 do 15.30 s půlhodinovou přestávkou. Ve výkazu k „PR a komunikaci s médii“ se uvádí, že každý den odpracovala přesně čtyři hodiny, protože podle této smlouvy měla odpracovat nanejvýš 20 hodin týdně.

Výkazy přinesly důkazy

Tyto výkazy reportér Radiožurnálu porovnal s tím, kde zrovna podle dostupných informací Marschallová v prosinci 2020 a v lednu 2021 byla a co skutečně dělala. Ukázalo se, že nejméně v devíti dnech je ve výkazech uvedena doba, kdy Marschallová neřešila očkování pro Krajskou zdravotní.

Ani nemohla. Tou dobou totiž právě pracovala pro hejtmana Schillera, s nímž měla uzavřenou další smlouvu, tentokrát poradenskou za dalších 40 tisíc.

Vakcíny dostávala očkovací centra napojená na politiky. Pro Kadaň byly na úkor krajských nemocnic Číst článek

Jeden příklad. Když 2. prosince 2020 proběhlo v severočeském Rumburku jednání o převodu tamní nemocnice pod Ústecký kraj, zúčastnila se ho i Marschallová. Na schůzce, která trvala zhruba od 11 do 14 hodin, byla jako poradkyně hejtmana Schillera.

„Původně měl přijet hejtman, ale nakonec mu to neumožnil jeho program a paní Marshallová se dostavila na jednání místo něho,“ sdělila Radiožurnálu insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová, jež se schůzky také zúčastnila.

Tři hodiny strávené na jednání v Rumburku však Marschallová vykázala tak, jako kdyby právě pracovala jako očkovací koordinátorka pro Krajskou zdravotní. Podle tehdejšího ředitele rumburské nemocnice Petra Malého přitom o očkování nepadlo na jednání ani slovo.

„Řešili jsme provozně-technické věci. Očkování jsme řešili následně až někdy v únoru, ale určitě ne v prosinci, to teda beze sporu ne,“ vzpomínal ředitel nemocnice Petr Malý.

Celkem za ten den Marschallová vyúčtovala Krajské zdravotní 12 hodin, osm hodin za práci očkovací koordinátorky a další čtyři hodiny za PR a komunikaci s médii.

Pochybných příkladů bylo víc

Podobných příkladů zjistil Radiožurnál víc. Další je z 12. ledna 2021, kdy přijeli zástupci firmy Penta Hospitals na krajský úřad Ústeckého kraje, aby představili své plány s nemocnicí v Roudnici nad Labem.

Vojtěch kvůli návratu do vlády skončil v Krajské zdravotní. Rada představenstvo doplní příští týden Číst článek

„Na jednání nám byla Vladislava Marschallová představena jako poradkyně hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí firmy Penta Hospitals Daniel Lemer. Ani na této schůzce se neřešilo očkování, přesto se ve výkazech práce Vladislavy Marschallové pro Krajskou zdravotní objevuje, že ten den odpracovala 10 hodin.

Dalších 12 hodin vykázala Marschallová 9. prosince, přestože ten den byla podle zjištění Radiožurnálu v Děčíně na dvouhodinovém jednání o investicích v tamní nemocnici.

Stejné to bylo v dalších dnech, kdy jako „pravá ruka“ hejtmana jednala s ředitelkou VZP, seděla na mnohahodinové schůzi krajského zastupitelstva nebo zdravotního výboru. Vždy vykazovala, že právě pracuje pro Krajskou zdravotní.

Exministr Vojtěch nově vede Krajskou zdravotní. ‚Je stále větším přínosem,‘ řekl hejtman Ústeckého kraje Číst článek

Marschallová i její advokát Petr Vališ to odmítli komentovat. Hejtman Jan Schiller svou stranickou kolegyni hájil. „Co vím, tak řešila pro Krajskou zdravotní testovací místa, očkovací místa, velkokapacitní očkovací místa a všechnu tu práci kolem toho. Ono se to nezdá, ale je to poměrně složité,“ prohlásil. Pochybnosti ve výkazech ale komentovat nechtěl. „O tom nic nevím,“ řekl.

Nejasný přínos

Kdo rozhodl o smlouvách pro Marschallovou, stále není jasné. Ani to, kdo určil výši odměn a podle čeho. Nejasné zůstává i to, proč měla mít na starosti komunikaci s médii, když Krajská zdravotní měla a pořád má celé tiskové oddělení.

Jestli byla pro Krajskou zdravotní přínosem a zda se její angažmá společnosti vyplatilo, nechtěl tehdejší generální ředitel Chodacki komentovat. „Paní prokazatelně pracovala, víc se k tomu, nezlobte se, nebudu vyjadřovat,“ řekl.

Aleš Chodacki, ředitel Krajské zdravotní (nemocnice Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov) | Zdroj: archiv Krajské zdravotní

Jakmile se začalo představenstvo Krajské zdravotní o smlouvy s Marschallovou zajímat, byly 28. února 2020 zrušeny, přestože původně měly platit až do konce května.

„Ukončení smluv došlo dohodou z mé iniciativy. Ukončení předcházelo měsíční neplacené volno, o které jsem KZ požádala,“ napsala Radiožurnálu v SMS.

Kromě deklarované práce pro Krajskou zdravotní každý den 10 nebo 12 hodin měla Marschallová ještě navíc uzavřenou smlouvu jako poradkyně hejtmana a asistentky poslankyně Jaroslavy Puntové, rovněž z ANO. Nakonec zrušila všechny a odstoupila i z funkce místopředsedkyně ANO v Ústeckém kraji. Nyní již podle svých slov žádnou smlouvu ve státní správě ani samosprávě nemá.