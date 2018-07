Stíhání Babiše není relevantní, vadí mi nerespektování výsledku voleb, říká ministryně Nováková

Trestní stíhání premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše není relevantní, takhle se chovala většina podnikatelů, řekla v rozhovoru pro DVTV nová ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Kauzu Čapí hnízdo označila za politickou kampaň. „Voliči dali naprosto jednoznačně najevo, že chtějí Andreje Babiše. Nereflektování výsledku voleb mi dost vadí,“ dodala. Praha 11:10 27. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Situace kolem premiéra je velmi komplikovaná na to, abych to hodnotila. Hodnocení postavené na trestním stíhání nejsou zcela relevantní, protože trestní stíhání není samo o sobě relevantní. Já ale nejsem soudce, je to můj názor,“ řekla v rozhovoru pro DVTV Nováková.

Podle ministryně šlo o běžnou praxi. „Takhle se v té době chovala velká většina podnikatelů, kteří žádali o dotace a stíháni nejsou. Je to jenom otázka úhlu pohledu, je to politikum,“ pokračovala.

Kauzu Čapí hnízdo, ve které Babiš čelí obvinění, že neoprávněně čerpal padesátimilionovou dotaci, současně označila za politickou kampaň. „Tak rozhodně je politická. Postavit si svoje volební programy jenom na tomhle je jednoznačně politická kampaň,“ uvedla dále.

Podobně jako Nováková loni na podzim mluvil také velkopekař a poslanec za ANO Jiří Bláha. Ten v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz uvedl, že úředníci dotace podnikatelům nutili. „Je to obrovský hon na čarodějnice na základě spekulací. Doba byla taková, že úředníci byli nešťastní, že se peníze nečerpají, a dotace podnikatelům nutili. To už dneska nikdo nevidí,“ uvedl.

Stíhání na objednávku

Dotaz, zda se dá v Česku trestní stíhání objednat, nechtěla Nováková komentovat. Odmítla současně, že by obviněný Babiš neměl být na postu premiéra. „Voliči dali naprosto jednoznačně najevo i preferenčními hlasy, že chtějí Andreje Babiše,“ pokračovala

Měly by se podle ní respektovat výsledky voleb. „Myslím, že je zapotřebí respektovat, co si naši voliči ve volbách přáli. A před volbami měly všechny strany dostatek prostředků, myslím teď ne finančních, ale dostatek všech komunikačních, aby zvolily takové argumenty, aby k tomu nedošlo. Nereflektování výsledku voleb mi dost vadí,“ doplnila Nováková.

Účast ve vládě bere Nováková podle svých slov pragmaticky, za političku se prý nepovažuje. „Z těch 4500 kontaktů, které mám ve svém telefonu, tak pouze jeden se vyjádřil nesouhlasně. Zatím to beru tak, že k tomu většina mých přátel nebo známých naprosto pragmaticky, stejně jako já,“ reagovala Nováková na dotaz, zda jí účast ve vládě trestně stíhaného premiéra s podporou komunistů komplikuje život.