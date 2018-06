Své firmy prodám a dotace nečerpám, říká nová ministryně průmyslu Marta Nováková

Nabídku stát se ministryní průmyslu a obchodu dostala podnikatelka Marta Nováková v minulých dnech přímo od premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.



Když řekla ano, zároveň se musí vzdát podílů ve svých firmách, odejít z místa prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu i členky vedení Hospodářské komory.



Před pár lety se Nováková proslavila coby investorka v reality show České televize Den D. Miluje in-line bruslení.

Andrej Babiš vám nabízel místo ministryně už v minulé vládě, vy jste ale odmítala. Proč jste se teď rozhodla jinak?

Přemýšlela jsem o tom. Pak jsme se o tom bavili znovu, protože jsme se potkali pracovně a probírali možnosti. Pochopila jsem, že pokud chci něco prosadit, tak cesta ze Svazu obchodu a cestovního ruchu i z Hospodářské komory je hodně daleká. A mně už je dost let, takže bych se něčeho, co bych mohla prosadit, už nemusela dočkat.

Co byste chtěla prosadit?

Chtěla bych zlepšit podnikatelské prostředí. Vadí mi, že v 90. letech se tady z podnikatele udělal zloděj a dodnes to z podnikání de facto nevymizelo. Možná to vypadá jako malý cíl, ale je obrovský. Všichni mi říkají - máš se starat o jaderné elektrárny a o energetiku, protože to je primární cíl MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu, pozn. red). Ale to je přece cíl celé země, nejen MPO.

Tedy co konkrétního chcete dělat?

Podnikatelské prostředí je zavaleno byrokracií ze všech stran. Na MPO pracuje takový tým pro snižování administrativní zátěže podnikatelů. Už jsem tam členem asi tři roky a vidím, jak to jde klopotně. Když se náhodou podaří, že se nějaká legislativa zruší, tak jí mezitím dvojnásobek přibude. Je tedy třeba společně tlačit na to, aby regulací bylo co nejméně. My se tady třeba bavíme o Uberu, jak ho zregulovat a jak ho fakticky zlikvidovat v této zemi. Na druhou stranu se na stejném ministerstvu bavíme o digitalizaci a průmyslu 4.0. Vždyť jsou to zcela protichůdné věci.

Takže Uber se nemá regulovat?

Myslím, že je potřeba celou tuto službu deregulovat a udělat všem stejné podmínky. Ale řekněte tady nějakému úředníkovi, že má deregulovat a podívat se na legislativu, která je zbytečná…

Vy tedy úředníkům řeknete, ať to udělají.

Možná jsem naivní, ale to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem na tu nabídku kývla.

Tlaky v energetice

Sama jste zmínila klíčovou věc resortu, tou je energetika. Necítíte jako hendikep, že to není obor, ve kterém byste se více orientovala? Budete v čele resortu v době, kdy by se mělo rozhodnout o výběru dodavatele nového jaderného zdroje, zřejmě i o rozdělení elektrárenské firmy ČEZ. Jistě kolem toho bude spoustu tlaků...

Samozřejmě že to může vypadat jako hendikep. Ale upřímně řečeno, to, že nejsem pod vlivem žádné skupiny a že mi bude trvat déle, než si udělám vlastní názor, možná není na škodu věci. Ten vlastní názor si chci určitě udělat.

Tedy nebudete přejímat rovnou názor premiéra Babiše, který chce, aby se jaderný zdroj prostě postavil a aby to primárně stavěl ČEZ ze svých peněz?

S tím se dokážu ztotožnit, jestliže se ukáže, že je racionálně podložen. Zatím všechny ty hypotézy, jak to řešit, jsou jen hypotézy a nejsou spočítány. Jak z pohledu samotné investice, tak celkové strategie téhle země. Podle mě to není diskuse, kdo to dodá a kolik bloků a jestli to zaplatí ČEZ, nebo stát.

Tady je celá série dalších úkolů, které se musí řešit souběžně s tím. My jsme pod obrovským tlakem Evropské komise, abychom zvyšovali podíl obnovitelných zdrojů, přičemž jaderná energetika do toho nepatří. Takže my potřebujeme být schopni náš energetický mix prosadit v EU jako ten nejlepší pro tuto zemi a zároveň musí být i v souladu s pravidly EU.

Váš předchůdce Tomáš Hüner chtěl mít v listopadu na stole detailní propočty, jestli je schopen další jaderný blok stavět sám ČEZ nebo se bude nějak transformovat a jak se tedy celá stavba bude financovat. Do konce roku se má pak rozhodnout. Na tom tedy nic měnit nebudete?

Takový postup budu určitě podporovat. Musíme mít víc podkladů a analýz, aby se to dalo rozhodnout. A stejně to pak nebude rozhodovat MPO, ale celá vláda.



Je pravda, že vám má Andrej Babiš na ministerstvo „dodat“ nějakého experta na energetiku sám?

To je opravdu úsměvné. Zrovna včera jsme o tom spolu mluvili, řekl, že si mám někoho vybrat, a rozhodně mi nikoho nenadiktoval.

Už máte na někoho tip?

To si nechám pro sebe.

Jste úspěšná podnikatelka. Jako ministryně ale budete muset s byznysem skončit. Co uděláte s podíly ve firmách?

Řeším to.

Jak?

Některé podíly prodávám, ale to už jsem měla nachystáno, to jenom uspíším. A pokud mi do 30 dnů, co vstoupím do vlády, ještě něco zůstane, tak se vzdám funkcí ve statutárních orgánech a nechám to dořešit někoho jiného.

Prodáte tedy i svoji hlavní firmu U&SLUNO, která dodává software pro obchodníky? Nebude vám to líto? (Firma má stamilionový obrat a desetimilionový zisk, Marta Nováková v ní má 100 procent, pozn. red.)

Ne. Já už jsem to chtěla udělat, to není žádná novinka.

Zůstane to v rodině? Třeba u manžela?

Ne, já jsem rozvedená. A děti dělají něco jiného.

Kupce už máte tedy?

Jednám.

Přátelství s Okamurou

Máte podíl také ve firmě Break2win, která vyvinula program na analýzu tenisových zápasů. Kromě vás je v ní i šéf SPD Tomio Okamura. Podle něj jste nejen obchodní partneři, ale i kamarádi. Je to pravda?

Ano. Ale od té doby, co je v politice, se moc nevídáme. Ve firmě to máme vyřešeno tak, že se o to Tomio, co přišel do politiky, vůbec nestará. Na jednání za jeho podíl mám plnou moc já. (Nováková má ve firmě 30 %, Okamura 20 %, pozn. red.)

Ten podíl jste získali přes televizní show Den D, kde začínající podnikatelé hledali investory. Původně tam s vámi byl i pan Ivan Pilný, později ministr financí a poslanec za hnutí ANO. Svůj podíl kvůli politice prodal. Teď tedy prodáte i vy?

My chceme prodat celou tu firmu a také to nesouvisí s tím, že jdu do politiky. Exit připravujeme delší dobu. Ale já tam nejsem „statutár“, takže myslím, že to není tak urgentní. Navíc tato firma stejně jako všechny moje další nemají žádný vztah ke státu ani státním zakázkám.

Na to se chci zeptat. Už se objevilo v médiích, a také to lze vyčíst z webu dotační parazit, že vaše firma U& SLUNO měla přiklepnuté milionové dotace od ministerstva průmyslu a ochodu, kam míříte. Není to střet zájmů?

My jsme žádné dotace nečerpali. Ani korunu. Já jsem zapřísáhlý odpůrce dotací. Myslím, že evropské fondy se měly čerpat úplně jinak a nebylo by tady tolik afér a problémů. Ale nebyla jsem u toho a dnes je stav, jaký je. Pravda je, že nejsem v managementu firmy už asi čtyři roky a oni se rozhodli, že v programu OPPIK (operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, pozn. red.) je něco nového, co nás nebude nutit přijímat nové lidi, když nejsou.. A podali žádost.

To mluvíte tedy o žádosti z listopadu 2016, která byla na vývoj informačního systému pro malé a střední obchodní firmy?

Ano. Prošlo to nějakými kolečky a dostali dotaci přislíbenou. Pak ale přišly problémy s OPPIKem. To jste asi zaregistrovala, že bylo pozastaveno veškeré čerpání. Takže když tento problém přišel, tak já jsem řekla - stáhněte to, protože je to přesně tak jako vždycky. A žádost byla stažena.

Na webu je ale ještě pro vaši firmu od MPO schválená několikamilionová dotace z roku 2014, pro IT řešení pro obchodní firmy.

Firma, která nám to tehdy řídila, tak vypsala nějaké výběrové řízení na špatném serveru a celou tu dotaci jsme i s pokutou vraceli. Tato informace vám tam asi chybí. Takže žádné dotace jsme nečerpali a je to i důvod, proč nechci mít s dotacemi nic společného.

Je pravda, že si berete na MPO jako novou náměstkyni pro evropské fondy vaši nynější kolegyni, ředitelku Svazu obchodu Alexandru Rudyšarovou?

Na takhle položenou otázku říkám, že to pravda není.

Tedy půjde s vámi na ministerstvo.

To ano.

A bude náměstkyně pro něco jiného?

To já ještě nevím. Tam je spousta problémů ve stávající struktuře.

Co říkáte na informace, že Alexandru Rudyšarovou údajně na MPO tlačila KSČM? Je to pravda?

To byste se musela zeptat jí. Ale pokud vím, tak byla členkou ODS. A já jsem nebyla ani členkou SSM v době normalizace. To říkám pro jistotu, že jsem také o sobě slyšela, že mě podporují komunisti (smích).