Zrušme zákon omezující prodej o svátcích, požaduje ministryně průmyslu Nováková

Ministryně by teď chtěla prosadit alespoň to, aby se zákon nevztahoval na velkoobchody, ve kterých živnostníci nakupují zboží do svých provozoven nebo restaurací.

„Čekáme na rozhodnutí Ústavního soudu, protože je podaná ústavní stížnost, která by měla vést ke zrušení tohoto zákona. A právě proto jsme teď přistoupili na to, že minimálně aspoň těm velkoobchodům by se mohlo ulevit právě na základě této poslanecké iniciativy,“ řekla v pořadu Nováková.

Zrušit zákon chce u Ústavního soudu skupina senátorů. Naopak podle odborářů by se omezení prodeje, které teď platí o sedmi státních svátcích, mělo rozšířit na všech 13 svátků.

Obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních musí mít zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít otevřeno jen do 12 hodin.

Nové jaderné bloky

Vrací se komunisté k moci? To je slovní spojení, které v posledních dnech často zaznívá. Z vlády s podporou komunistů není nadšená ani Nováková, nicméně její pohled je pragmatický. „Země potřebuje konsenzuální rozhodování o klíčových věcech,“ uvedla.

Komunisté svou podporu vlády podmiňují priority, z nichž některé spadají pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde například o zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou.

„Strategický majetek by měl být v rukou státu, je to společné bohatství, ke kterému by měl mít občan každé země stejný přístup,“ říká s tím, že za takový majetek považuje vodu, energii, ale také přístup k internetu, o kterém by se ráda bavila jako o veřejném statku.

K nejdůležitějším a také zřejmě nejkontroverznějším tématům vlády bude rozhodování o výstavbě nových jaderných bloků.

„Je zcela zřejmé, že jaderná elektrárna je z pohledu skladování paliva ta nejvýhodnější varianta, nejméně výhodná je ale z pohledu investice do výstavby a do bezpečnosti,“ říká.

Zdůrazňuje také, že ve strategickém záměru je nalézt cestu k zahájení výběrového řízení na dostavbu jaderných bloků. To by mělo být financované přes ČEZ.