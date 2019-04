Nováková čekala na svolení od Číňanů, že jednání může začít, říká šéf zastupitelského úřadu Tchaj-wanu

TCHAJWANSKÝ INCIDENT

Zástupce Tchaj-wanu musel před dvěma týdny ve středu opustit setkání zahraničních investorů se zástupci českého ministerstva průmyslu. Požádal o to čínský velvyslanec a měl uvést, že je to v zájmu hladké cesty prezidenta Miloše Zemana do Číny, která je naplánována na 24. až 28. dubna. Ministryně Marta Nováková poté požádala reprezentanty Tchaj-wanu, aby setkání opustili, v zájmu zabránění diplomatickému konfliktu. Členové Ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-wanu se setkání účastní posledních 19 let a k podobnému konfliktu zatím nedošlo. Zástupce této kanceláře Chung-I Wang k incidentu již dříve uvedl, že ho mrzí.