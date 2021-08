Šikanovaná starostka Mikulčic: Přišli mi říct, že mě odvolají, tak jsem odstoupila sama. Nemám to zapotřebí

Marta Otáhalová po sedmi letech ve vedení tornádem zničené obce Mikulčice odchází do důchodu. Rezignaci starostka oznámila v úvodu čtvrtečního zasedání zastupitelstva. Část místních se proti ní v posledních týdnech postavila, protože ukončila ubytování dobrovolníkům. Situace vyvrcholila na konci července, kdy jí přišla SMS zpráva s výhrůžkou smrtí, od ženy, kterou zná. „Odpustila jsem jí, ale žalobu nestáhnu,” říká v rozhovoru pro iROZHLAS. ROZHOVOR Mikulčice 19:58 12. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na zasedání zastupitelstva jste oznámila, že jste odstoupila z funkce starostky.

Ano. Už tu sedím s přáteli, spadl mi kámen ze srdce.

Co k tomu vedlo?

S tím vším, co na mě nakydali, se mi nikdo nedivil. Zatleskali mi, odešla jsem. Je tam dalších dravců dost, hlavně jeden.

Co konkrétně k vašemu odstoupení vedlo?

Měsíc jsem byla v krizovém štábu, dělali jsme, co jsme mohli. Po měsíci si tady ten jeden opozičník spravil střechu a začal na mě házet špínu. A ještě se zastává trestného činu, že mi vyhrožovali smrtí. S takovými lidmi já nemůžu spolupracovat.

Cítila jste nějaký tlak i ze strany Mikulčických?

Ne, to vůbec ne. Lidi mě zdraví a povzbuzují mě. Jde jen o pár jedinců.

Asi jste ale zaznamanela, že se vůči vám před časem zvedla v obci vlna nevole. Například ve facebookové skupině Mikulčice, kde si lidé domlouvají pomoc po tornádu, bylo také několik nadávek a připomínek vůči vaší osobě.

Ano. Na facebooku, je to pár lidí.

Čím jste si to vysvětlovala?

Tím, že využili situace krizového období. Chtěli mě dostat, už tři roky se o to snaží. A teď mě chtěli odvolat.

Zastupitelstvo vás chtělo odvolat?

Ano. Přišli mi to říct, že mě odvolají. Prý kvůli tomu, že jsem nepřijala kamion řeziva. O tom vůbec nevím. Chtěla bych je vidět, jak se orientují v takové spoustě nabídek a darovacích smluv.

Takže jste si řekla, že radši půjdete první?

Přesně tak. Takové urážení, to si nebudu nechávat líbit. Proč taky? Jdu do důchodu, o nic mi nejde. Nemám to zapotřebí. Nedělala jsem to kvůli kariéře.

Policie dopadla ženu, která vám psala výhružné SMS zprávy – například, že vám vrazí kudlu do břicha. Vy víte, kdo to je?

Ano, znám ji.

Vyříkaly jste si to?

Přišla se mi omluvit, já jsem jí odpustila. Žalobu ale nestáhnu, to bych znevážila práci všech starostů. Musí se to potrestat, projít soudem. To jen tak nenechám.