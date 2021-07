‚Vrazím ti kudlu do břicha.‘ Starostka Mikulčic zrušila ubytování dobrovolníkům, přišly jí výhrůžky zabitím

„Už jí někdo konečně rozbil tu její papulu?” Takové komentáře v posledních dnech plní uzavřenou facebookovou skupinu Mikulčice, ve které místní nabízí i žádají o pomoc po ničivém tornádu. Nenávistné poznámky míří na starostku obce Martu Otáhalovou (NOS), která má podle komentujících odmítat pomoc dobrovolníků. „Není to pravda, nikoho nevyháním. Jen tu musím mít pořádek,” říká starostka, které už přišly i výhrůžky zabitím. PŮVODNÍ ZPRÁVA Mikulčice 5:00 27. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úklid, opravy a demolice v obci Mikulčice poničené tornádem. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už je to více než měsíc, co tornádo zpustošilo Mikulčice a další obce na jihu Moravy. Domy dávají místní pomalu dohromady, ve dvoutisícové obci ale zůstávají poškozené vztahy.

Starostku Martu Otáhalovou část místních ve facebookové skupině Mikulčice obviňuje ze špatné organizace prací a vulgárně jí nadává. Podle komentářů „odhání pomocníky” a komplikuje práci dobrovolníků. Také prý nekomunikuje.

„Stojím tady před kulturákem, počkejte, půjdu do stínu,“ říká Otáhalová v úvodu hovoru pro server iROZHLAS.cz. O tom, že se v její obci někteří lidé tiše bouří, ví. „Ten facebook nečtu, ale bylo mi divné, že za mnou chodili lidé a říkali, jak mi drží palce, ať jsem silná. Tak mi to pak dcera prozradila.“

Vymklo se to

Klíčový moment, kterým starostka některé občany naštvala, měl nastat minulý týden, když ve sportovní hale odmítla dál ubytovávat dobrovolníky. To ale Otáhalová vysvětluje jednoduše: byly s nimi problémy.

„Halu jsme zřídili jako ubytování pro ty, kteří přišli o střechu nad hlavou. Máme jich tu strašně moc, 66 lidí. Asi týden trvalo, než si našli jiné ubytování. Mezitím se nám tam ale nastěhovali úplně bez dovolení dobrovolníci,“ popisuje.

Podle vyprávění starostky dovezli dobrovolníci z celé republiky s dobrými úmysly hromady materiálu.

„Věcmi zaplnili skoro půlku haly. A z textilního materiálu začaly lézt štěnice. Říkala jsem jim, ať si to odvezou zpátky, že by bylo lepší se nás zeptat, co potřebujeme. Ještě na mě byli sprostí,“ tvrdí starostka s tím, že potom pod tlakem povinností přestala situaci v hale řešit.

Teď je podle ní hala zčásti zničená, v okolí je nepořádek. „Bordel je tam, promiňte mi to slovo. Máme tam rozbité záchody, sprchy. Lidé tam dělají v noci hrozný hluk, místní z okolí kvůli tomu nemůžou spát. Paní správcová je už na pokraji sil, museli jsme tam zřídit noční služby. V neděli nám tam jeden opilý dobrovolník zdemoloval tělocvičnu, házel kladivem. Museli zasahovat policisté. Vymklo se mi to z rukou, měla jsem to zabrzdit hned,“ lituje.

„Snažíme se tu uklidit zničené domy a kolem haly to vypadá, že tam vybuchla bomba. Takhle to nešlo,“ míní.

Ze sportovní haly ubytované pracovníky vykázala minulý týden. „Bylo jich tam asi deset. Nemám problém s tím, když tu mají třeba stany. Mají možnost jít na záchod i osprchovat se,“ říká.

Dobrovolníci z celé zasažené oblasti bydlí nejčastěji v Hruškách, ve speciálně zřízeném vlaku. „Tam se můžou také ubytovat. Teď zrovna řeším s vedoucí vlaku, že zjistí, kolik lidí od nás v něm bydlí. Každé ráno pro ně přijedeme, máme hasičské auto.“

Samozvané skupiny

Server iROZHLAS.cz se pokoušel spojit s místními, kteří starostku kritizují, ale neúspěšně. Oldřich Hajčman, ředitel Diecézní charity Brno, potvrzuje starosti s dobrovolníky. „Ano, v té hale byly problémy,“ říká muž, který pro Mikulčice dobrovolnickou práci koordinuje. Charita má v obci u kulturního domu stan, do kterého přicházejí místní s žádostí o konkrétní pomoc a organizace je pak propojí s pracovníky.

Nedávno chtěl Hajčman kvůli utichajícímu zájmu činnost koordinačního stanu Charity v Mikulčicích ukončit.

Tornádo v Mikulčicích Ve čtvrtek 24. června zničilo část jižní Moravy tornádo. V Mikulčicích poškodilo přibližně 300 domů, o svůj domov přišlo v obci 66 lidí. Tornádo poničilo také místní hřbitov a školu. Opravy nadále trvají, novou střechu má v tuto chvíli podle starostky přibližně polovina poškozených domů.

„Paní Otáhalová mi ale řekla, že by byla ráda, kdybychom tam zůstali a v činnosti pokračovali. Nějaký dobrovolník tam na paní starostku vystartoval, že odmítá pomocníky, což popřela,“ popisuje schůzku s vedením obce.

O napětí mezi některými občany a starostkou ví. „Naše spolupráce se starostkou na koordinaci dobrovolníků funguje dobře. To máte těžké, to jsou takové samozvané skupiny, každý z nich ví přesně, jak se to mělo dělat, jak to mělo být,“ shrnuje náladu v obci.

Diecézní Charita přivezla na místo své vlastní dobrovolníky, kromě nich ale do Mikulčic dorazily i další skupiny pracovníků.

„Třeba v pátek nám dvojice dobrovolníků, nebo mužů, kteří se za ně vydávali, ukradla naše počítače a telefony,“ popisuje. O incidentu píše na svém webu i policie, jeden ze zlodějů se nakonec k činu sám přihlásil a ukradené věci vrátil. „Hrozí jim až osmiletý pobyt za mřížemi,“ píše policie.

Kudla do břicha

Krádež elektroniky není jediný problém, který teď policejní sbor v Mikulčicích řeší. „Z jednoho neznámého čísla mi začaly chodit výhružné zprávy, musela jsem to dát na policii,“ popisuje starostka Otáhalová.

Nejdřív se výhrůžky týkaly jejího majetku. „Ten člověk mi psal, že mi podpálí barák. A nakonec mi přišla i zpráva, že se mám pořádně dívat kolem sebe, že mi vrazí kudlu do břicha,“ vypráví starostka Mikulčic.

Policie potvrdila, že věc řeší. „Hodonínští kriminalisté se případem výhružné SMS zabývají,“ říká mluvčí Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Pavel Šváb.

„Musí to být asi někdo místní, někdo vzteklý, kdo to pozoruje. Snažím se být silná, ale musím přiznat, že po měsíci, kdy člověk skoro nespí a nezastaví se, je tohle dost náročné,“ uzavírá starostka.