Skleničku v čele konference rektorů nahradí Bareš z Masaykovy univerzity. Na plénu doporučil očkování

Rektoři chtějí bojovat proti zvažovaným škrtům v penězích na vědu ve státním rozpočtu. Varují před opětovným plošným uzavřením univerzit v případě další vlny koronaviru. Mělo by to nedozírné následky pro konkurenceschopnost země, uvedli.

Školy jsou podle nich schopné dodržovat hygienická opatření a zajistit svůj bezpečný chod. Jako příklad prý mohou posloužit lékařské fakulty, kde se i při pandemii koronaviru vyučovalo, aniž by to vedlo ke zhoršení epidemické situace.

Zeman jmenoval neurologa Bareše novým rektorem Masarykovy univerzity. Funkce se ujme v září Číst článek

„Vysoké školy nepatřily během pandemie covidu k prioritám současné vlády. Byly uzavřeny studentům od března loňského roku s krátkou přestávkou. Přísnost opatření byla nebývalá ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie,“ řekl novinářům místopředseda rektorské konference Jiří Málek z Univerzity Pardubice.

Význam vědy

Podle Bareše by už na podzim nemusela být epidemická situace natolik kritická, hlavně díky očkování. Přesto je potřeba se připravovat a brát situaci s respektem. „Vakcína není povinná, ale vysoké školy jsou společensky odpovědné instituce a součástí takové společenské odpovědnosti je nejen akademická svoboda, ale i zodpovědnost jedince vůči ostatním,“ uvedl Bareš. Sám se jde očkovat příští týden a doporučuje očkování všem, kdo nemají kontraindikace.

Podle Bareše je to právě věda, která prostřednictvím očkování pomůže světu z pandemické krize. I proto rektoři nesouhlasí s návrhem ministerstva financí, který by vedl pro příští rok ke snížení prostředků na vědu, výzkum a inovace o 3,6 procenta oproti roku 2021. Rektoři pokládají návrh za nekoncepční, krátkozraký a ohrožující budoucí rozvoj země.

Dnes se koná péčí Vysokého učení technického v Brně celodenní 161. zasedání Pléna ČKR, na němž proběhnou volby nového Předsednictva ČKR. Hosty zasedání jsou předseda Grantové agentury ČR Jaroslav Koča a náměstek ministra školství Pavel Doleček. https://t.co/ffgiDHDVaQ — Česká konference rektorů (@CRektoru) June 3, 2021

Rektoři také vyzvali ministerstvo školství a Národní akreditační úřad k diskusi o využití některých forem on-line výuky ve studijních programech akreditovaných v prezenční formě. Vysoké školy získaly za poslední rok řadu zkušeností s on-line výukou a investovaly do technologií.

Kromě Bareše budou ve vedení rektorské konference od srpna místopředsedové Jiří Málek z Pardubic, Jitka Němcová z Vysoké školy zdravotnické v Praze, Jindřich Vybíral z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Vladimír Sedlařík z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Pavel Tuleja ze Slezské univerzity v Opavě.

„Česká konference rektorů musí být autonomní sebevědomá platforma, která aktivně vstupuje do celospolečenské debaty jako relevantní partner při diskusích se státními a veřejnými úřady v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Dále budu mimo jiné usilovat o větší zapojení vysokých škol do celospolečenského života. S tím souvisí i silnější implementace výsledků a závěrů jednotlivých výzkumů do společnosti,“ řekl Bareš.