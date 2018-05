Potřebuji peníze na vozík pro dceru, žádal o radu na twitteru. Tisíce se mu sešly do pár hodin

Potřebuji sehnat pro dceru 60 tisíc na skládací elektrický vozík, který by ji částečně zbavil závislosti na nás rodičích a nám výrazně ulevil. Nějaký tip mimo nadace?

Jeden tweet spustil lavinu. To platí v případě Martina Bugnera, který na sociální síti požádal o radu, jak získat peníze na elektrický vozík pro jeho dceru Lenku. Finance se mu sešly do několika hodin. „Dojímá mě to," říká Bugner pro server iROZHLAS.cz. Aktuálně má na transparentním účtu zhruba 280 tisíc korun. Zbytek peněz chce ale poslat na pomoc jiným.

„Udělal jsem to víceméně z takovýho popudu. Dcera si vozíček ten den vyzkoušela a drandila na něm. A večer jsem seděl a napsal na twitter, jak sehnat peníze,“ přibližuje Martin Bugner svůj tweet z minulé středy.

Na sociální síti tehdy napsal, že potřebuje 60 tisíc korun, aby mohl své dceři koupit skládací elektrický vozík. A že žádá o radu, jak na to. „Částečně by ji (vozík; pozn. red.) zbavil závislosti na nás rodičích a nám výrazně ulevil,“ vysvětloval tehdy Bugner v tweetu.

Potřebuji sehnat pro dceru 60 tisíc na skládací elektrický vozík, který by ji částečně zbavil závislosti na nás rodičích a nám výrazně ulevil. Nějaký tip mimo nadace?

Oslovit "Anofert" nechci kvůli morálním zábranám.

Dobrá rada a RT potěší. #splněnýsen — Martin Bugner (@vldysek) 16. května 2018

Jeho dotaz ale spustil, jak sám říká, smršť. „Myslel jsem si, že mi lidé budou spíš radit - co a jak. Nežádal jsem o peníze, řekl jsem, že potřebuju poradit,“ popisuje překvapený Bugner. Po několika dotazech uživatelů na to, kam mají peníze poslat, se rozhodl pro transparentní účet (na aktuální stav se můžete podívat ZDE). Ten založil minulý pátek při návštěvě Prahy, a to krátce před polednem.

A když se večer i s rodinou vrátil domů a nově zřízené konto zkontroloval, šedesát tisíc potřebných na elektrický vozík už na něm bylo. „Je tam mnohem víc, než jsme chtěli. Jsme z toho trošku rozpačití. Je to nad očekávání. Jsme rádi, velmi vděční,“ popisuje své pocity Bugner.

Zcela konkrétně: v době uzávěrky tohoto textu je na účtu necelých 280 tisíc korun. A Bugnerův původní tweet s hashtagem 'splněný sen' má prozatím přes šest stovek retweetů a téměř stejný počet takzvaných lajků.

Dobří lidé

Elektrický vozík potřebuje Bugner pořídit pro svou dceru, která je na invalidním vozíku. Jak říká, pojišťovna jim jednou za pět let přizná nárok na mechanický vozík, na ten elektrický už ale nikoli. A jemu i jeho manželce, dodává Bugner, pomalu dochází síly.

A ačkoli by podle Bugnera bylo ještě hodně věcí, které by mohli pro dceru za vybrané peníze koupit, rozhodli se s rodinou, že část peněz věnují dalším, kteří to také potřebují.

„Už máme rozmyšlené, že peníze pošleme dál, určitě pomůžeme ještě někomu. Patří to i někomu jinému, není to jen pro Lenku,“ říká Bugner a dodává: „Lidé jsou v jádru dobří, akorát že nejsou moc vidět.“

Vážíme si toho, Lenko. Na účtě se však již potřebná částka sešla, proto prosím přispějte někomu dalšímu. Tip Vám klidně pošlu. Děkujeme ❤️ — Martin Bugner (@vldysek) 19. května 2018